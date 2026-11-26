Seanca plenare në Kuvend, votohet Buxheti 2027, Paketa Fiskale dhe aktet normative për tubimet dhe gjobat ndaj protestuesve
Kuvendi i Shqipërisë mblidhet sot në orën 10:00 në një seancë plenare me një rend dite të ngjeshur prej 11 pikash, ku në qendër të vëmendjes do të jetë miratimi i projektbuxhetit të vitit 2027 dhe i paketës fiskale që e shoqëron atë. Pas diskutimeve të zhvilluara në parlament, deputetët pritet të hedhin votën mbi dokumentin kryesor financiar të shtetit për vitin e ardhshëm, së bashku me një seri ndërhyrjesh ligjore që prekin drejtpërdrejt sistemin tatimor, përfshirë ndryshimet në ligjet për tatimin mbi të ardhurat, tatimin mbi vlerën e shtuar, procedurat tatimore, taksat kombëtare dhe akcizat.
Përveç paketës ekonomike, një tjetër pikë kyçe e seancës së sotme lidhet me shqyrtimin e dy akteve normative të miratuara nga qeveria më 28 tetor 2026, të cilat prekin drejtpërdrejt organizimin dhe pasojat e protestave. Kuvendi do të shqyrtojë aktin normativ nr. 5 që parashikon disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Për tubimet, si dhe aktin normativ nr. 6 Për shpërblimin e dëmit civil të shkaktuar ndaj subjekteve të prekura nga aktet e dhunshme gjatë tubimeve dhe rregullimin e pasojave.
Shqyrtimi i këtyre dy akteve në parlament zhvillohet vetëm 2 ditë përpara protestës mbarëkombëtare të paralajmëruar për datën 28 nëntor, në një klimë të tensionuar politike ku protestat e përditshme kundër qeverisë në kryeqytet kanë hyrë në ditën e tyre të 179-të. Gjithashtu, në axhendën e sotme parlamentare është përfshirë edhe projektligji për pranimin e ndryshimeve të përshtatura më 30 maj 2025 të Memorandumit të Mirëkuptimit të Parisit për kontrollin shtetëror portual.
Rendi i plotë i ditës së seancës plenare:
Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 18.11.2026.
Njoftime.
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 29/2023, ‘Për tatimin mbi të ardhurat’, të ndryshuar”.
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 92/2014, ‘Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”.
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, ‘Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”.
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, ‘Për taksat kombëtare’, të ndryshuar”.
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 61/2012, ‘Për akcizat në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”.
Projektligji “Për buxhetin e vitit 2027”.
Projektligji “Për pranimin e ndryshimeve të përshtatura më 30 maj 2025 të Memorandumit të Mirëkuptimit të Parisit për kontrollin shtetëror portual, bërë në Paris, më 26.1.1982, aderuar me ligjin nr. 9852, datë 26.12.2007”.
Akti normativ nr. 5, datë 28.10.2026, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8773, datë 23.4.2001, ‘Për tubimet’”.
Akti normativ nr. 6, datë 28.10.2026, “Për shpërblimin e dëmit civil të shkaktuar ndaj subjekteve të prekura nga aktet e dhunshme gjatë tubimeve dhe rregullimin e pasojave”.
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