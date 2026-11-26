Ndryshime në krye të Danilovgradit: Jovana Dragoviq pritet ta pasojë Grguroviqin, ai planifikon lëvizje lokale
Kryetarja e Asociacionit të Grave të Lëvizjes Evropa Tani, Jovana Dragoviq, është kandidatja më e mundshme për kryetare të Komunës së Danilovgradit pas skadimit të mandatit të Aleksandar Grguroviqit më 3 dhjetor, mëson Vijesti; Grguroviq pritet të formojë një lëvizje lokale.
Jovana Dragoviq, kryetare e Asociacionit të Grave të Lëvizjes Evropa Tani (PES), me gjasë do të jetë kandidatja e PES-it për kryetare të Komunës së Danilovgradit, siç mëson Vijesti. Mandati i kryetarit aktual, Aleksandar Grguroviq, skadon më 3 dhjetor, ndërsa sipas informacioneve jozyrtare të Vijestit, Grguroviq pas mandatit planifikon të formojë një lëvizje lokale, të cilën pritet ta paraqesë në mesin e dhjetorit.
Posti i kryetarit të Danilovgradit i takon PES-it sipas marrëveshjes së koalicionit pas zgjedhjeve lokale të vjeshtës 2022. Grguroviq u zgjodh më 3 dhjetor 2022 si bartës i listës së PES-it, ndërsa u largua nga PES në fund të shkurtit 2024, pas largimit të presidentit Jakov Millatoviq.
Negociatat për pasardhësin e Grguroviqit vazhdojnë, tha një burim nga një parti e pushtetit në Danilovgrad. Sipas tij, Dragoviq është kandidatja më e mundshme dhe ditët në vijim do të dihet nëse ka shumicë në parlamentin lokal për zgjedhjen e saj.
Kryetari i Kuvendit të Komunës, Predrag Pajoviq (NSD), tha se nëse arrihet marrëveshje, seanca e zgjedhjes do të mbahet disa ditë pas skadimit të mandatit të Grguroviqit. Për zgjedhjen duhen 17 vota nga 33 këshilltarë: PES ka 7 dhe mund të llogarisë edhe 2 ish-këshilltarë të DNP-së, ndërsa NSD, me 2 këshilltarë, ka thënë jozyrtarisht se do ta mbështesë kandidatin e PES-it. Edhe dega lokale e GP URA-s konfirmoi bisedime me shumicën.
Këshilltarëve lokalë u është zgjatur mandati me ligj, që të gjitha zgjedhjet lokale të mbahen më 13 qershor 2027.
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