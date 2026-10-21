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Film

Denzel Washington në thriller-in e ri të Christopher McQuarrie: ish-detektivi me gjashtë muaj jetë, në kinema më 1 tetor 2027

Amazon MGM dhe United Artists i japin dritën e gjelbër thriller-it ende pa titull: një ish-detektiv policie i dënuar me burgim të përjetshëm lirohet për arsye humanitare pasi diagnostikohet me kancer terminal dhe kthehet te vajza e larguar dhe nipi që nuk e dinte se ekzistonte.

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Denzel Washington do të jetë protagonisti i thriller-it të ri të Christopher McQuarrie, regjisorit të filmave «Mission: Impossible». Siç njofton TheWrap, Amazon MGM Studios dhe United Artists e Scott Stuber i kanë dhënë dritën e gjelbër projektit ende pa titull, i cili do të dalë në kinema më 1 tetor 2027; lajmin e raportoi i pari Deadline.

Skenari, i shkruar nga Scott Barkan dhe Gregg Zehentner, autorët e «Into the Dark» dhe «Edge of Fear», ndjek një ish-detektiv policie që vuan dënimin me burgim të përjetshëm dhe diagnostikohet me kancer terminal në tru. Ai lirohet për arsye humanitare, me vetëm gjashtë muaj jetë, dhe kthehet në shtëpi te vajza nga e cila është larguar prej vitesh dhe te nipi që nuk e dinte se ekzistonte. E vetmja dëshirë e tij është të kërkojë falje dhe ta harrojë të shkuarën e errët — por e shkuara, siç thuhet në përshkrimin zyrtar të filmit, nuk e ka harruar atë.

Për McQuarrie-n, regjisorin e katër filmave të fundit «Mission: Impossible» me Tom Cruise, projekti shënon një kthim te thriller-i kriminal që e bëri të njohur si skenarist. Ai do të jetë edhe producent, së bashku me Heather McQuarrie, Scott Stuber dhe Nick Nesbitt për United Artists, Joseph Restaino për Hungry Bull Productions, Reza Moheet dhe Norman Aladjem për Mainstay Entertainment, si dhe Katia Washington dhe Tommy Harper.

Sipas Deadline, rruga drejt këtij bashkëpunimi u hap pasi projekti i Washington-it me regjisorin Antoine Fuqua për Netflix-in, epopeja historike për gjeneralin kartagjenas Hanibal, u pezullua në paraprodhim për çështje buxheti. Takimet me McQuarrie-n e bindën fituesin e dyfishtë të Oscar-it t’i jepte përparësi këtij filmi, ndërsa producentët tani do të kërkojnë aktoren për rolin e vajzës.

Washington vjen pas kthimit në skenën teatrale me «Othello» përkrah Jake Gyllenhaal dhe filmit «Highest 2 Lowest» të Spike Lee; projekti i tij i radhës në ekran është thriller-i i Netflix-it «The Take» me Robert Pattinson dhe Daisy Edgar-Jones, i planifikuar gjithashtu për vitin 2027.

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