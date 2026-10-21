Yu Nishimura hap në Paris ekspozitën e parë institucionale në Francë: «Towards a Sea» te Lafayette Anticipations
Ekspozita hapet nesër, 21 tetor, dhe qëndron e hapur deri më 3 janar 2027: rreth 50 vepra — vizatime dhe piktura të mëdha të dhjetë viteve të fundit, disa të krijuara posaçërisht për këtë rast — me detin si prani të përhershme në horizont.
Piktori japonez Yu Nishimura hap nesër, 21 tetor, në fondacionin Lafayette Anticipations në Paris ekspozitën «Towards a Sea», e cila qëndron e hapur deri më 3 janar 2027. Është ekspozita e tij e parë solo institucionale në Francë: rreth 50 vepra, nga vizatimet te pikturat e mëdha, të krijuara gjatë dhjetë viteve të fundit — disa prej tyre posaçërisht për këtë ekspozitë — siç njofton David Zwirner.
Deti është filli që përshkon gjithë ekspozitën: i rrethuar nga rëra a nga male, i parë nga dritarja e një treni, i fshehur pas pemëve dhe shtëpive, hapësira blu e ka shoqëruar Nishimura-n që nga fëmijëria. E konceptuar si një shëtitje meditative, ekspozita ndërthur figura njerëzore e kafshësh me motive bimore e minerale që mbivendosen mbi elementin detar, ndërsa imagjinarja shkrihet me realitetin njësoj si në kujtesë.
Nishimura, i lindur në vitin 1982 në Kanagawa të Japonisë, ku jeton e punon ende, pikturon me vaj dhe tempera dhe i zhvendos në pikturë parimet e fotografisë e të kinemasë: mjegullimi dhe mbivendosja u japin veprave një cilësi ëndërrimtare e të paqëndrueshme. Syri udhëton lirshëm nga një portret nga afër te një siluetë në këmbë, nga një fytyrë njeriu te koka e një kafshe, nga rrota e një biçiklete te retë që pasqyrohen në det, duke i rishqyrtuar kështu zhanret perëndimore të portretit, peizazhit dhe natyrës së qetë, sipas Sortir à Paris, që e ka përditësuar sot faqen kushtuar ekspozitës.
Ekspozita kurohet nga Elsa Coustou dhe, sipas organizatorëve, zbulon përqendrimin e artistit te bukuria e së zakonshmes dhe e detajeve të vogla, si dhe te natyra misterioze e komplekse e qenieve dhe sendeve: çdo vepër flet për kalimtaren e asaj që na rrethon, duke kapur një botë të pezullt. Një detaj i dashur i firmës së tij: në çdo ekspozitë, Nishimura vendos në sallat e hapjes portretin e një maceje.
«Towards a Sea» shënon kulmin evropian të një ngjitjeje të shpejtë të piktorit: vitet e fundit veprat e tij janë ekspozuar në galeri e institucione në Nju Jork, Paris, Londër, Athinë dhe Miami, ndërsa ekspozita në Lafayette Anticipations — fondacioni i artit bashkëkohor i familjes së Galeries Lafayette në lagjen Marais — i jep për herë të parë publikut francez një panoramë të plotë të dhjetë viteve krijimtari.
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