☁️
Tiranë 12°C · Vranët 21 Tetor 2026
S&P 500 7,713 ▲0.28%
DOW 52,496 ▲1.02%
NASDAQ 26,425 ▼0.02%
NAFTA 99.30 ▲1.51%
ARI 4,132 ▼0.26%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1227 EUR/GBP 0.8401 EUR/CHF 0.9267 EUR/ALL 90.8997 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4381 EUR/TRY 55.6898 EUR/JPY 177.64 EUR/CAD 1.5781 EUR/USD 1.1227 EUR/GBP 0.8401 EUR/CHF 0.9267 EUR/ALL 90.8997 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4381 EUR/TRY 55.6898 EUR/JPY 177.64 EUR/CAD 1.5781
₿ CRYPTO
BTC $82,758 ▲ +1.08% ETH $2,447 ▲ +1.77% XRP $1.3324 ▲ +2.48% SOL $106.0400 ▲ +1.09%
S&P 500 7,713 ▲0.28 % DOW 52,496 ▲1.02 % NASDAQ 26,425 ▼0.02 % NAFTA 99.30 ▲1.51 % ARI 4,132 ▼0.26 % S&P 500 7,713 ▲0.28 % DOW 52,496 ▲1.02 % NASDAQ 26,425 ▼0.02 % NAFTA 99.30 ▲1.51 % ARI 4,132 ▼0.26 %
EUR/USD 1.1227 EUR/GBP 0.8401 EUR/CHF 0.9267 EUR/ALL 90.8997 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4381 EUR/TRY 55.6898 EUR/JPY 177.64 EUR/CAD 1.5781 EUR/USD 1.1227 EUR/GBP 0.8401 EUR/CHF 0.9267 EUR/ALL 90.8997 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4381 EUR/TRY 55.6898 EUR/JPY 177.64 EUR/CAD 1.5781
21 Tet 2026
Breaking
Aksionet aziatike rriten të mërkurën pas fitimeve në Wall Street: Kospi kërcen 4%, Nikkei 1,3% Denée Benton dhe Jordan Donica në Carnegie Hall: një natë e vetme me New York Pops më 20 nëntor Pas 188 vjetësh zgjidhet misteri i njerëzve të parë të fotografuar ndonjëherë Del trailer-i i parë i «Above the Below»: Idris Elba lufton për mbijetesë nga orbita në fundin e oqeanit Aksionet e operatorit australian të qendrave të të dhënave NextDC bien 44% pas vonesave me energjinë në Melbourne
Menu
Ekspozita

Yu Nishimura hap në Paris ekspozitën e parë institucionale në Francë: «Towards a Sea» te Lafayette Anticipations

Ekspozita hapet nesër, 21 tetor, dhe qëndron e hapur deri më 3 janar 2027: rreth 50 vepra — vizatime dhe piktura të mëdha të dhjetë viteve të fundit, disa të krijuara posaçërisht për këtë rast — me detin si prani të përhershme në horizont.

· 3 min lexim

Piktori japonez Yu Nishimura hap nesër, 21 tetor, në fondacionin Lafayette Anticipations në Paris ekspozitën «Towards a Sea», e cila qëndron e hapur deri më 3 janar 2027. Është ekspozita e tij e parë solo institucionale në Francë: rreth 50 vepra, nga vizatimet te pikturat e mëdha, të krijuara gjatë dhjetë viteve të fundit — disa prej tyre posaçërisht për këtë ekspozitë — siç njofton David Zwirner.

Deti është filli që përshkon gjithë ekspozitën: i rrethuar nga rëra a nga male, i parë nga dritarja e një treni, i fshehur pas pemëve dhe shtëpive, hapësira blu e ka shoqëruar Nishimura-n që nga fëmijëria. E konceptuar si një shëtitje meditative, ekspozita ndërthur figura njerëzore e kafshësh me motive bimore e minerale që mbivendosen mbi elementin detar, ndërsa imagjinarja shkrihet me realitetin njësoj si në kujtesë.

Nishimura, i lindur në vitin 1982 në Kanagawa të Japonisë, ku jeton e punon ende, pikturon me vaj dhe tempera dhe i zhvendos në pikturë parimet e fotografisë e të kinemasë: mjegullimi dhe mbivendosja u japin veprave një cilësi ëndërrimtare e të paqëndrueshme. Syri udhëton lirshëm nga një portret nga afër te një siluetë në këmbë, nga një fytyrë njeriu te koka e një kafshe, nga rrota e një biçiklete te retë që pasqyrohen në det, duke i rishqyrtuar kështu zhanret perëndimore të portretit, peizazhit dhe natyrës së qetë, sipas Sortir à Paris, që e ka përditësuar sot faqen kushtuar ekspozitës.

Ekspozita kurohet nga Elsa Coustou dhe, sipas organizatorëve, zbulon përqendrimin e artistit te bukuria e së zakonshmes dhe e detajeve të vogla, si dhe te natyra misterioze e komplekse e qenieve dhe sendeve: çdo vepër flet për kalimtaren e asaj që na rrethon, duke kapur një botë të pezullt. Një detaj i dashur i firmës së tij: në çdo ekspozitë, Nishimura vendos në sallat e hapjes portretin e një maceje.

Portreti i maces, detaji i firmës së Yu Nishimura-s në sallat e hapjes së ekspozitës «Towards a Sea» (foto: Sortir à Paris)

«Towards a Sea» shënon kulmin evropian të një ngjitjeje të shpejtë të piktorit: vitet e fundit veprat e tij janë ekspozuar në galeri e institucione në Nju Jork, Paris, Londër, Athinë dhe Miami, ndërsa ekspozita në Lafayette Anticipations — fondacioni i artit bashkëkohor i familjes së Galeries Lafayette në lagjen Marais — i jep për herë të parë publikut francez një panoramë të plotë të dhjetë viteve krijimtari.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu