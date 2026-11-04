Giants shpërblejnë Greg Newsome me zgjatje trevjeçare prej 46 milionë dollarësh
New York Giants kanë vendosur të mos e lënë Greg Newsome të dalë në tregun e lirë. Siç njofton Associated Press, skuadra ka rënë dakord me cornerback-un për një zgjatje trevjeçare të kontratës. Një person me njohuri për marrëveshjen i tha AP-së të martën, në kushte anonimati sepse zgjatja nuk ishte shpallur ende, se kontrata vlen 46 milionë dollarë, me 32 milionë dollarë të garantuar. Vetë Newsome shkroi në rrjetet sociale: “BIG BLUE WE ARE HERE TO STAY!!”
Sipas NBC Sports, marrëveshjen e raportoi Adam Schefter i ESPN-së. Newsome, 26 vjeç, kishte nënshkruar në mars me Giants një kontratë njëvjeçare prej 8 milionë dollarësh dhe e ka shpërblyer besimin në gjysmën e parë të sezonit: në gjashtë ndeshje ai numëron 25 ndërhyrje (tackles), një interception dhe gjashtë pasime të mbrojtura.
I zgjedhur në raundin e parë të draftit 2021 nga Cleveland Browns, Newsome qëndroi atje derisa u transferua te Jacksonville Jaguars gjatë sezonit 2025. Në karrierë, siç njofton NBC Sports, ai ka 232 ndërhyrje, pesë interception-e dhe një sack në 77 paraqitje në sezonin e rregullt, plus paraqitje në play-off me të dy ish-skuadrat e tij.
AP kujton se Newsome kapi një interception ndaj Jacoby Brissett në fitoren ndaj Arizonës më 4 tetor. Ai mungoi në ndeshjen e fundit të Giants në Houston, para javës së pushimit, për shkak të një tronditjeje (concussion), por mund ta kalojë protokollin në kohë për ndeshjen e së dielës në Philadelphia. Zgjatja i jep gjithashtu Giants më shumë fleksibilitet në tavanin e pagave këtë sezon, përpara afatit të shkëmbimeve të NFL-së më 10 nëntor.
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