Bochy, Baker, Maddon dhe Piniella kryesojnë listën e Hall of Fame për klasën 2027
Katër trajnerë fitues të World Series kryesojnë listën prej tetë emrash të komitetit të epokës bashkëkohore (Contemporary Era) të Hall of Fame, të shpallur të hënën, 2 nëntor, siç njofton Reuters. Dusty Baker, Bruce Bochy, Joe Maddon dhe Lou Piniella kanë drejtuar secili të paktën 19 sezone dhe së bashku kanë fituar shtatë unaza të World Series.
Lista plotësohet nga ish-menaxherët e përgjithshëm Sandy Alderson dhe Brian Sabean, nga pronari i ndjerë i Atlanta Braves, Ted Turner, dhe nga ish-presidenti i Ligës Kombëtare, Bill White.
Komiteti prej 16 anëtarësh, i zgjedhur nga Hall of Fame, i shqyrton kandidatët që dhanë kontributin e tyre kryesor pas vitit 1980. Rezultatet shpallen më 6 dhjetor, para Winter Meetings në San Diego, dhe kush merr të paktën 75 për qind të votave, pra 12 ose më shumë, futet në Cooperstown më 25 korrik 2027, së bashku me klasën 2027.
Baker, 77 vjeç, ishte dy herë All-Star si lojtar fushe në 19 sezone (1968-86). Si trajner, ai drejtoi për 26 sezone me pesë skuadra: fitoi flamurin e Ligës Kombëtare me San Francisco Giants në vitin 2002 dhe dy flamuj të Ligës Amerikane (2021, 2022) plus World Series 2022 me Houston Astros. Ai është tri herë Trajner i Vitit dhe 2,183 fitoret e tij renditen të tetat në histori.
Bochy, 71 vjeç, ishte kapës për nëntë sezone dhe drejtoi San Diego Padres, Giants dhe Texas Rangers. Ai ka katër tituj World Series — me Giants në 2010, 2012 dhe 2014 dhe me Rangers në 2023 — ishte Trajner i Vitit në Ligën Kombëtare në 1996 dhe renditet i gjashti në listën e fitoreve me 2,252.
Maddon, 72 vjeç, e udhëhoqi Chicago Cubs në vitin 2016 drejt titullit të parë World Series që nga viti 1908. Ai është tri herë Trajner i Vitit dhe ka drejtuar edhe Los Angeles Angels dhe Tampa Bay Rays.
Piniella, 83 vjeç, ishte Rookie i Vitit 1969 dhe All-Star. Ai fitoi dy World Series me New York Yankees si lojtar gjatë karrierës 18-vjeçare, është tri herë Trajner i Vitit dhe drejtoi pesë klube për 23 sezone, përfshirë titullin World Series me Cincinnati Reds në 1990 dhe sezonin me rekord 116 fitore të Ligës Amerikane me Seattle Mariners në 2001.
Alderson, 78 vjeç, fitoi World Series 1989 si menaxher i përgjithshëm i Oakland Athletics, ku shërbeu nga 1983 deri në 1997. Më vonë ai ishte zëvendëspresident ekzekutiv i operacioneve të bejsbollit në MLB (1998-2005), drejtor ekzekutiv i Padres (2005-09) dhe menaxher i përgjithshëm (2010-18) e president (2020-23) i New York Mets.
Sabean, 70 vjeç, ishte menaxher i përgjithshëm i Giants nga 1996 deri në 2014, periudhë në të cilën San Francisco fitoi tri tituj World Series, dhe më pas zëvendëspresident ekzekutiv i operacioneve të bejsbollit në San Francisco nga 2015 deri në 2018.
Turner, i cili vdiq më 6 maj në moshën 87-vjeçare, i bleu Braves në 1976 dhe e drejtoi skuadrën deri në 1996; Atlanta fitoi World Series në 1995. Si novator i transmetimit, ai e ktheu WTBS në një superstacion me shpërndarje kombëtare.
White, 92 vjeç, ishte tetë herë All-Star dhe fitoi World Series me St. Louis Cardinals në 1964. Ai ishte komentator i Yankees nga 1971 deri në 1988 dhe president i Ligës Kombëtare nga 1989 deri në 1994.
Siç njofton Reuters, komiteti mblidhet çdo tre vjet për ish-trajnerë, drejtues dhe arbitra. Kandidatët që nuk marrin të paktën pesë nga 16 votat nuk do të jenë të pranueshëm në listën tjetër, kur komiteti mblidhet sërish në dhjetor 2029.
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