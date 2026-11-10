Dianna Russini rikthehet në median sportive shtatë muaj pas skandalit të fotove me Mike Vrabel: nuk kam frikë të kthehem
Gazetarja e njohur e NFL-së do të drejtojë emisionin javor "The Russini Report" në BetUS dhe do të jetë pjesë e podcastit "Nobody's Safe", pas dorëheqjes nga The Athletic në prill.
Dianna Russini po rikthehet në gazetarinë sportive. Siç njofton People në një intervistë ekskluzive, gazetarja 43-vjeçare do të drejtojë emisionin e saj javor “The Russini Report”, një program njëorësh që nis të mërkurën, më 11 nëntor, në faqen e BetUS TV dhe në llogarinë e tij në X, çdo të mërkurë në orën 12:00. Ajo do të shkruajë edhe një rubrikë shoqëruese dhe do të jetë kontribuese e podcastit “Nobody’s Safe” me Jon Weiner, i njohur si Stugotz.
Rikthimi vjen shtatë muaj pas fotove të publikuara nga Page Six në prill, ku Russini shfaqej duke u përqafuar dhe duke u mbajtur për dore me trajnerin e New England Patriots, Mike Vrabel, në një hotel në Arizona. Të dy, të martuar me persona të tjerë, mohuan çdo sjellje të papërshtatshme, por Russini dha dorëheqjen nga The Athletic. “Mënyra më e mirë për ta përshkruar gjashtë muajt e fundit është: zemërthyese. Në fillim ishte një makth”, rrëfen ajo për People.
Në shtator, The Athletic publikoi raportin e hetimit të brendshëm, sipas të cilit marrëdhënia e saj me Vrabel krijonte pamjen e një konflikti interesi dhe ishte “në shkelje të qartë” të standardeve të redaksisë. Russini thotë se mbështetja më e madhe i erdhi nga bashkëshorti i saj prej gjashtë vjetësh, Kevin Goldschmidt, nga familja dhe nga njerëz të NFL-së — pronarë skuadrash, agjentë, menaxherë dhe lojtarë — që e kontrollonin pothuajse çdo ditë.
Të ftuarit e parë të emisionit të saj do të jenë anëtari i Hall of Fame dhe dy herë kampioni i Super Bowl, Bill Parcells, dhe komentatori Damon Amendolara. “Nuk kam frikë të kthehem, sepse e di që njerëzit që mbuloj po më presin me krahë hapur”, thotë Russini, duke shtuar se përvoja e ka bërë më empatike në mënyrën se si do t’i trajtojë historitë në të ardhmen.
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