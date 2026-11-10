Senati voton 73 me 25 për të çuar përpara paketën dypartiake të lejeve për energjinë
Paketa BAAJA kaloi testin e parë procedural në Senat me mbështetje nga të dyja partitë, ndërsa demokratët u ndanë dhe fiset vendase kundërshtuan.
Të hënën, Senati votoi 73 me 25 për mbylljen e debatit (cloture) mbi mocionin për të vazhduar me paketën e reformës së lejeve, Bipartisan American Affordability and Jobs Act (BAAJA) — mbi pragun prej 60 votash që duhej për të shmangur filibuster-in. Pro votuan 51 republikanë, 21 demokratë dhe një i pavarur, sipas Washington Sun.
Paketa synon të përshpejtojë ndërtimin e projekteve të energjisë dhe infrastrukturës dhe ndryshon ligje të vjetra mjedisore. Ajo përfshin dispozita që qendrat e të dhënave të paguajnë më shumë për lidhjen me rrjetin elektrik dhe një program ndihme për bashkitë ku propozohen qendra të dhënash, siç njofton Washington Sun. Marrëveshja u negociua nga senatorët Sheldon Whitehouse (demokrat, Rhode Island), Martin Heinrich (demokrat, New Mexico), Mike Lee (republikan, Utah) dhe Shelley Moore Capito (republikane, West Virginia).
Presidenti Donald Trump u bëri thirrje senatorëve të votonin pro, duke e quajtur në Truth Social një fitore të madhe për pavarësinë energjetike amerikane. Rreth kohës së votimit ai tha se nuk do të miratonte turbina të reja ere, por mbeti në mbështetje të paketës që e kishte nxitur Senatin ta miratonte gjatë fundjavës. Whitehouse e quajti paketën projektligj për përballueshmërinë, për qendrat e të dhënave dhe për klimën e energjinë e pastër, duke thënë se do të ketë ndikim më të madh në energjinë e pastër se ligji klimatik i Joe Biden, Inflation Reduction Act, dhe se pritet t’u kursejë konsumatorëve rreth 60 deri 80 dollarë në muaj, me kapacitet ere +25%, diellor +28% dhe bateri +70%, sipas Washington Sun.
Heinrich, në konferencë me Whitehouse të hënën në mëngjes, tha se lidershipi është më i vështirë kur nuk pajtohesh me miqtë, dhe se amendamenti prej mbi 400 faqesh i fundjavës i bëri të detyrueshme, jo vetëm të nxitura, konsultimet me fiset në vendimet federale për leje që i prekin, siç njofton New Mexico Political Report. Shumica e demokratëve votuan kundër, përfshirë Ben Ray Luján, për shqetësime nga drejtuesit fisnorë, Ron Wyden, i cili tha se do të parapëlqente ta shtynte çështjen për Kongresin e ardhshëm me shumicë demokrate, dhe Tammy Duckworth, e shqetësuar se paketa mund t’i japë Trump-it më shumë pushtet. Brian Schatz votoi pro, duke e quajtur mundësi të rrallë dypartiake. Instituti Edison Electric mbështeti paketën të hënën pas ndryshimeve të fundjavës, ndërsa drejtues fisnorë protestuan para Kapitolit të hënën dhe kundërshtimi fisnor mbetet.
Modelimi i ri pas amendamenteve tregon se deri në 2035 dispozitat mund të ulin emetimet e sektorit të energjisë me rreth 10% dhe faturat rezidenciale të energjisë me 1,8 miliardë dollarë, sipas Washington Sun. Hapat e radhës janë që sponsorët të paraqesin amendamentin e menaxherëve, pastaj vjen votimi final në Senat ditët në vijim. Nëse kalon Senatin, paketa duhet të miratohet edhe nga Dhoma e Përfaqësuesve përpara Shtëpisë së Bardhë, e cila e ka mbështetur, ndërsa udhëheqësi i pakicës në Dhomë, Hakeem Jeffries, tha të hënën se ende po e shqyrtonte paketën, siç njofton New Mexico Political Report.
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