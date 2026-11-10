Ylli i “Little Rascals” Brandon “Bug” Hall refuzon të kthejë 26 mijë dollarët shtesë të GoFundMe: ishte vullneti i Zotit
Ish-aktori fëmijë i kishte vënë vetes objektiv vetëm 2.000 dollarë për ta kaluar dimrin me familjen në Arkansas, por fushata u bllokua nga raportimet për mashtrim dhe shuma u rrit shumë përtej objektivit.
Brandon “Bug” Hall, ylli i filmit “The Little Rascals”, nuk ka ndërmend t’i kthejë më shumë se 26.000 dollarët e mbledhur përtej objektivit të tij në GoFundMe. Siç tregon ai ekskluzivisht për Page Six, aktori 41-vjeçar e kishte hapur fushatën me objektiv vetëm 2.000 dollarë, për ta ndihmuar familjen të kalonte dimrin pas një sërë pengesash që i detyruan të shpërnguleshin në një pronë të re në Arkansas.
Hall thotë se e kishte çaktivizuar funksionin e rritjes automatike të objektivit dhe kishte premtuar ta mbyllte fushatën sapo të arrinte 2.000 dollarët. Por fushata u raportua masivisht për mashtrim të dyshuar nga njerëz që kritikonin kërkesën e tij për donacione, ndonëse ai ka marrë një betim varfërie. Sipas tij, GoFundMe e bllokoi fushatën dhe ai nuk mundte as t’i tërhiqte paratë, as ta mbyllte atë.
Vetëm pak para intervistës, Hall mësoi se platforma e kishte përfunduar hetimin e sigurisë, e kishte pastruar fushatën dhe do t’ia transferonte paratë brenda dy deri në pesë ditësh. I pyetur pse nuk e kthen tepricën, ai përgjigjet se kthimi nuk do të ishte mbajtje e fjalës: “Unë kurrë nuk premtova kthimin e ndonjë teprice, sepse kurrë nuk e mora parasysh atë mundësi. Fakti që nuk munda ta mbyllja fushatën ishte vullneti i Zotit.”
Aktori, gruaja e të cilit pret fëmijën e tyre të gjashtë, thotë se paratë shtesë do ta ndihmojnë familjen të bëhet më shpejt e vetë-qëndrueshme — me kafshë ferme, një traktor dhe një sharrë — dhe përfundimisht të ndërtojë një shtëpi e të dalë nga kampi ku jetojnë. Ai sqaron edhe betimin e varfërisë: është një betim laik, jo heqje dorë totale nga paratë, dhe familja i mban shpenzimet mujore rreth 300 dollarë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.