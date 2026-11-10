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10 Nën 2026
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Ylli i “Little Rascals” Brandon “Bug” Hall refuzon të kthejë 26 mijë dollarët shtesë të GoFundMe: ishte vullneti i Zotit Senati voton 73 me 25 për të çuar përpara paketën dypartiake të lejeve për energjinë Dianna Russini rikthehet në median sportive shtatë muaj pas skandalit të fotove me Mike Vrabel: nuk kam frikë të kthehem Mandi jemenase me pulë — orizi i tymosur me pulë të butë dhe erëza hawaij Zelensky: Sukseset në fushëbetejë po e forcojnë pozicionin negociues të Ukrainës përpara bisedimeve në Abu Dhabi
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Ylli i “Little Rascals” Brandon “Bug” Hall refuzon të kthejë 26 mijë dollarët shtesë të GoFundMe: ishte vullneti i Zotit

Ish-aktori fëmijë i kishte vënë vetes objektiv vetëm 2.000 dollarë për ta kaluar dimrin me familjen në Arkansas, por fushata u bllokua nga raportimet për mashtrim dhe shuma u rrit shumë përtej objektivit.

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Brandon “Bug” Hall, ylli i filmit “The Little Rascals”, nuk ka ndërmend t’i kthejë më shumë se 26.000 dollarët e mbledhur përtej objektivit të tij në GoFundMe. Siç tregon ai ekskluzivisht për Page Six, aktori 41-vjeçar e kishte hapur fushatën me objektiv vetëm 2.000 dollarë, për ta ndihmuar familjen të kalonte dimrin pas një sërë pengesash që i detyruan të shpërnguleshin në një pronë të re në Arkansas.

Hall thotë se e kishte çaktivizuar funksionin e rritjes automatike të objektivit dhe kishte premtuar ta mbyllte fushatën sapo të arrinte 2.000 dollarët. Por fushata u raportua masivisht për mashtrim të dyshuar nga njerëz që kritikonin kërkesën e tij për donacione, ndonëse ai ka marrë një betim varfërie. Sipas tij, GoFundMe e bllokoi fushatën dhe ai nuk mundte as t’i tërhiqte paratë, as ta mbyllte atë.

Vetëm pak para intervistës, Hall mësoi se platforma e kishte përfunduar hetimin e sigurisë, e kishte pastruar fushatën dhe do t’ia transferonte paratë brenda dy deri në pesë ditësh. I pyetur pse nuk e kthen tepricën, ai përgjigjet se kthimi nuk do të ishte mbajtje e fjalës: “Unë kurrë nuk premtova kthimin e ndonjë teprice, sepse kurrë nuk e mora parasysh atë mundësi. Fakti që nuk munda ta mbyllja fushatën ishte vullneti i Zotit.”

Aktori, gruaja e të cilit pret fëmijën e tyre të gjashtë, thotë se paratë shtesë do ta ndihmojnë familjen të bëhet më shpejt e vetë-qëndrueshme — me kafshë ferme, një traktor dhe një sharrë — dhe përfundimisht të ndërtojë një shtëpi e të dalë nga kampi ku jetojnë. Ai sqaron edhe betimin e varfërisë: është një betim laik, jo heqje dorë totale nga paratë, dhe familja i mban shpenzimet mujore rreth 300 dollarë.

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