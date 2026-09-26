Studentët në Serbi shpallin tubim të madh parazgjedhor në Novi Pazar më 3 tetor
Studentët në bllokadë kanë shpallur se të shtunën, më 3 tetor, do të organizojnë një tubim të madh parazgjedhor në Novi Pazar. Njoftimi u bë përmes rrjeteve sociale, ku lëvizja studentore ftoi qytetarët të marrin pjesë në tubim.
Tubimi vjen në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Serbi, të cilat do të mbahen më 25 tetor. Në këto zgjedhje garon edhe lista studentore “Studentët Fitojnë”, e cila ka hyrë në garën elektorale me synimin për të ndryshuar skenën politike në vend.
Shpallja e tubimeve parazgjedhore po intensifikohet nga të dyja kampet. Kështu, Partia Progresiste Serbe (SNS) kishte njoftuar më herët tubimin e saj të parë të madh parazgjedhor pikërisht më 3 tetor, në Beograd – pra në të njëjtën ditë me tubimin e studentëve, por në një qytet tjetër.
Me këtë kalendar, fushata elektorale në Serbi po merr formë të plotë, me të dyja palët që synojnë të tregojnë forcën e tyre mobilizuese pak javë para ditës së votimit.
Burimi: Danas
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