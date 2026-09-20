Doreza rrëshqitëse me Lightning McQueen e Elly De La Cruz shfaqet në foto të afërt
Elly De La Cruz, shortstop i Cincinnati Reds dhe një nga lojtarët më të shpejtë në Major League Baseball, u shfaq me një dorezë rrëshqitëse që mban imazhin e Lightning McQueen. Atributi vizual bie në sy gjatë lëvizjeve të tij në baza dhe i përshtatet stilit të lojës së tij të shpejtë.
Siç raporton Bleacher Report, llogaria zyrtare e MLB publikoi të Premten në X një foto të dorezës së De La Cruz, ku duket qartë figura e personazhit nga filmi Cars.
Lightning McQueen është personazhi kryesor i serisë së filmave Cars të Disney dhe Pixar, i njohur për shpejtësinë dhe garën për Kupën Piston. Zgjedhja e këtij motivi nënvizon elementin e shpejtësisë që karakterizon stilin e lojës së De La Cruz.
Fotografia dhe informacionet rreth dorezës u përhapën pas publikimit dhe u bënë të njohura nga Bleacher Report.
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