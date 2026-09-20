Përpeqi — byreku tradicional shqiptar me krem qumështi
Petë të holla, krem i butë qumështi dhe aromë kanelle — përpeqi është ëmbëlsira që sjell në tryezë shijen e vërtetë të kuzhinës shqiptare.
Përbërësit (10-12 porcione):
Për petët:
- 500 g miell
- 300 ml ujë i vakët
- 1 lugë çaji kripë
- 2 lugë gjelle vaj (plus vaj ose gjalpë për lyerjen e petëve)
Për kremin:
- 1 litër qumësht
- 5 vezë
- 200 g sheqer
- 80 g niseshte (ose miell)
- 1 pako vanilje
Për lyerje: 100 g gjalpë i shkrirë
Për shërbim: kanellë e bluar, sheqer pluhur (sipas dëshirës)
Hapat e përgatitjes:
- Përgatitni brumin: në një tas përzieni miellin, kripën dhe ujin e vakët; gatuajeni derisa të bëhet brumë i butë dhe elastik. Lëreni të pushojë 30 minuta.
- Ndajeni brumin në 8-10 kulaça dhe hapni petë të holla, duke i lyer me pak gjalpë të shkrirë mes tyre.
- Vendosni gjysmën e petëve në një tepsi të lyer me gjalpë, duke i shtrirë njëra mbi tjetrën.
- Përgatitni kremin: ngroheni qumështin; në një tas tjetër rrihni vezët me sheqerin, vaniljen dhe niseshtenë, pastaj shtoni qumështin e nxehtë pak nga pak duke përzierë. Kthejeni në zjarr të ulët dhe përzieni derisa të trashet.
- Hidhni kremin mbi petët në tepsi dhe mbulojeni me petët e mbetura; lyeni sipërfaqen me gjalpë të shkrirë.
- Piqeni në furrë të parangrohur në 180°C për 40-45 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
- Lëreni të ftohet, spërkateni me kanellë dhe sheqer pluhur, dhe shërbejeni në copa katrore.
Koha e përgatitjes: ~30 minuta (+30 minuta pushim i brumit) | Koha e pjekjes: 40-45 minuta | Porcione: 10-12
Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.