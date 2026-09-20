☁️
Tiranë 19°C · Vranët 20 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 96.08 ▼1.18%
ARI 4,425 ▲0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $80,896 ▼ -0.53% ETH $2,607 ▼ -0.49% XRP $1.3926 ▼ -2.12% SOL $109.3300 ▼ -3.75%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
20 Sht 2026
Breaking
Rusia thotë se rrëzoi 76 dronë ukrainas drejt Moskës; pezullohen fluturimet në Domodedovo dhe Zhukovsky Sulmi izraelit në Gaza vret djalin e kreut të Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës Mohsen Rezaei: Irani ka 7 kushte për fillimin e bisedimeve me SHBA-në — heqja e bllokadës detare, shkrirja e aseteve, ndalimi i luftës 19 shtator: Caufield vendos në shtesë, debutime të rëndësishme dhe fitore e Stars në parasezonin e NHL Trump kthehet një ditë më herët në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa Huthit sulmojnë Riadin
Menu
Ëmbëlsira

Përpeqi — byreku tradicional shqiptar me krem qumështi

Petë të holla, krem i butë qumështi dhe aromë kanelle — përpeqi është ëmbëlsira që sjell në tryezë shijen e vërtetë të kuzhinës shqiptare.

· 2 min lexim

Përbërësit (10-12 porcione):

Për petët:

  • 500 g miell
  • 300 ml ujë i vakët
  • 1 lugë çaji kripë
  • 2 lugë gjelle vaj (plus vaj ose gjalpë për lyerjen e petëve)

Për kremin:

  • 1 litër qumësht
  • 5 vezë
  • 200 g sheqer
  • 80 g niseshte (ose miell)
  • 1 pako vanilje

Për lyerje: 100 g gjalpë i shkrirë

Për shërbim: kanellë e bluar, sheqer pluhur (sipas dëshirës)

Hapat e përgatitjes:

  1. Përgatitni brumin: në një tas përzieni miellin, kripën dhe ujin e vakët; gatuajeni derisa të bëhet brumë i butë dhe elastik. Lëreni të pushojë 30 minuta.
  2. Ndajeni brumin në 8-10 kulaça dhe hapni petë të holla, duke i lyer me pak gjalpë të shkrirë mes tyre.
  3. Vendosni gjysmën e petëve në një tepsi të lyer me gjalpë, duke i shtrirë njëra mbi tjetrën.
  4. Përgatitni kremin: ngroheni qumështin; në një tas tjetër rrihni vezët me sheqerin, vaniljen dhe niseshtenë, pastaj shtoni qumështin e nxehtë pak nga pak duke përzierë. Kthejeni në zjarr të ulët dhe përzieni derisa të trashet.
  5. Hidhni kremin mbi petët në tepsi dhe mbulojeni me petët e mbetura; lyeni sipërfaqen me gjalpë të shkrirë.
  6. Piqeni në furrë të parangrohur në 180°C për 40-45 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
  7. Lëreni të ftohet, spërkateni me kanellë dhe sheqer pluhur, dhe shërbejeni në copa katrore.

Koha e përgatitjes: ~30 minuta (+30 minuta pushim i brumit) | Koha e pjekjes: 40-45 minuta | Porcione: 10-12

Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu