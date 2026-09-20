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20 Sht 2026
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Bengals fitojnë në Houston: përmbledhje e ndeshjes së 20 shtatorit 2026

· 2 min lexim

Më 20 shtator 2026, Cincinnati Bengals dolën fitimtarë në përballjen e tyre me Houston Texans në Reliant Stadium në Houston, një ndeshje e luajtur në ambiente të mbyllura. Pas këtij takimi, Bengals regjistruan një bilanc 1-0 për sezonin, ndërsa Texans mbeten 0-1.

Siç raporton Bleacher Report, në prag të ndeshjes skuadrat prezantuan listat e dëmtimeve: B. Hill (DT) dhe J. Burrow (QB) ishin në statusin e dyshimtë, ndërsa E. Ingram (groin), J. Clowney (knee), J. Hummel (LB, groin) dhe N. Collins (WR, hamstring) u bënë jashtë fushës si “OUT”.

Nga statistikat e takimit dolën disa liderë të skuadrave: te Bengals J. Burrow kishte 254 jardë pasimi dhe 1 touchdown pasues, kurse te Texans C. Stroud shënoi 274 jardë pasimi dhe 2 touchdown. Në lojën e vrapit, C. Brown të Bengals shënoi 56 jardë, ndërsa D. Montgomery i Texans arriti 60 jardë dhe dy touchdown. Në prijësit e pranuar/gjuajtjeve, M. Gesicki regjistroi 78 jardë pranimi për Cincinnati, ndërsa N. Collins pati 75 jardë për Houston. Turnover differential ishte një faktor i dukshëm: Cincinnati shfaqej me +3 (pozicioni i parë), ndërsa Houston me -2.

Në përfundim, fitorja i jep Bengals një nisje pozitive në sezonin e ri, ndërsa Texans do të kërkojnë përmirësime pas humbjes së hapjes. Sipas Bleacher Report, skuadrat kanë elemente për të punuar para ndeshjeve të ardhshme.

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