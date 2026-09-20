Peter Kogler shkrihet me traditën e Muranos: arti digjital i austriakut zbarkon në xhamin venecian
Ekspozita e parë e Peter Kogler me xhamin e Muranos hapet në Palazzo Barovier and Toso në Venecia dhe qëndron deri më 21 shkurt 2027 — nga instalacioni kolosal "Untitled (Brain)" te enët intime.
Peter Kogler, artisti austriak i njohur për artin e tij digjital dhe motivet e përsëritura të tubave, milingonave, trurëve dhe globave, po prezanton një korpus të ri veprash në Palazzo Barovier and Toso në ishullin venecian të Muranos. Ekspozita, që qëndron e hapur deri më 21 shkurt 2027, shënon një kapitull të ri në eksplorimin e materialeve për Kogler-in, i cili që nga mesi i viteve 1980 ka krijuar mjedise mbresëlënëse me gjuhën e tij karakteristike vizuale.
Ideja për të lidhur praktikën bashkëkohore të Kogler-it me traditën shekullore të qelqit të Muranos lindi nga Hans-Peter Wipplinger, drejtori i Muzeut Leopold në Vjenë. Rinaldo Invernizzi, presidenti i Galleria Barovier and Toso, tha se gjuha vizuale e Kogler-it e tubave të përsëritur pa fund, që krijojnë rrjete të pafundme, tingëlloi si “një jehonë e pagabueshme e filigranës, një nga teknikat më të vjetra të Muranos, në të cilën fije të holla qelqi përdredhen dhe tërhiqen në modele të ndërlikuara vijash”. “Ne e ftuam Peter Kogler-in dhe është me krenari të madhe që Galleria Barovier and Toso njofton tani këtë ekspozitë, duke sjellë vizionin e tij unik në dialog me qelqin e Muranos për herë të parë”, shtoi ai.
Si rishtar në medium, Kogler eksploroi arkivat e Barovier and Toso, ku zbuloi dizajnet me katrore të Ercole Barovier nga vitet 1950 dhe 1960, që përdornin një logjikë rrjeti. Kogler i bëri homazh këtij ndikimi me veprat e reja si “Untitled (Ercole)” (2025–26). Puna me furrën tradicionale të qelqit solli zhvillime të tjera krijuese: ndërsa qelqi i ftohtë është i saktë, ai bëhet fluid dhe i paparashikueshëm kur nxehet. Kjo i kërkoi Kogler-it të dorëzonte kontrollin te prodhuesit me përvojë dhe materiali i shkrirë vetë — veprat që rezultuan janë një bashkëpunim i vërtetë, jo një përkthim i drejtpërdrejtë i vizionit fillestar të tij.
Ekspozita tregon aftësinë e Kogler-it për të integruar format e tij tubulare, trurët dhe insektet në instalacione monumentale drite, si kolosalja “Untitled (Brain)” (2025), e varur mbi galeri mes llambadarëve tradicionalë të Muranos, si dhe në enë të përmasave intime. Kjo prezantim vazhdon krijimin e përvojave mbresëlënëse të Kogler-it, tani përmes traditës historike të qelqit venecian.
Burimi: Artnet News
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