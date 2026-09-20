«Viva Frida» në Buenos Aires: ekspozita më e madhe e Frida Kahlo-së hapet sot në MALBA
Nga objektet personale të zbuluara në Casa Azul deri te «Diego y yo», autoportreti rekord i ankandit — ekspozita më e rëndësishme kushtuar ikonës së artit meksikan zbret për herë të parë në Amerikën e Jugut.
Muzeu i Artit Latin Amerikan i Buenos Airesit (MALBA) hap sot, më 20 shtator 2026, ekspozitën «Viva Frida», kushtuar jetës dhe veprës së Frida Kahlo-së — ekspozitën më të rëndësishme të organizuar ndonjëherë për artisten meksikane, e cila prezantohet për herë të parë në Amerikën e Jugut. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 14 mars 2027.
E organizuar nga Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) dhe Muzeu Frida Kahlo i Meksikës, nën drejtimin e Elina Costantini-t, ekspozita vjen në kuadër të festimeve për 25-vjetorin e MALBA-së. Kuratore është Dr. Circe Henestrosa, me bashkëpunimin e Gannit Ankori-t, dhe ajo vë në qendër veshjen dhe auto-përfaqësimin si shtylla të praktikës artistike dhe jetësore të Kahlo-së.
Në zemër të ekspozitës janë objektet personale të artistes — të zbuluara në vitin 2004 në Casa Azul, shtëpinë e saj në Coyoacán: veshje tehuana, bizhuteri, korse ortopedike dhe kozmetikë — të vendosura në dialog me pikturat emblemë të koleksionit Malba–Costantini: «Autoportreti me majmunin dhe papagallin» (1942), «Diego y yo» (1949) — autoportreti i fundit para vdekjes, që në vitin 2021 theu rekordin e ankandit për artin latin amerikan — dhe litografia «Pa titull (Aborti)» (1932).
Ekspozita tregon se zgjedhjet e veshjes së Kahlo-së nuk ishin thjesht estetike, por thellësisht të qëllimshme: veshja tehuana, e rrënjosur në kulturën matriarkale të Oaxacas, shërbeu njëkohësisht si deklaratë politike dhe si mjet ndërtimi identiteti — por edhe si «armaturë» për të negociuar, dhe nganjëherë për të fshehur, pasojat fizike të sëmundjeve të saj.
Koleksioni dokumentar që i përkiste kritikes së artit dhe mikes së Kahlo-së, Raquel Tibol — fotografi, letra dhe objekte personale — plotëson portretin intim të artistes: e lindur në Meksikë në vitin 1907, ajo filloi të pikturonte në vitin 1925 gjatë rikuperimit nga aksidenti i rëndë që i la pasoja të përhershme fizike, dhe sot njihet ndërkombëtarisht si një nga figurat më të rëndësishme të artit modern.
Burimi: MALBA
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