Diamondbacks – Yankees në Chase Field: përditësim për lëndimet dhe situatën e playoff-it (19 shtator 2026)
Më 19 shtator 2026, New York Yankees ishin përballë Arizona Diamondbacks në Chase Field në Phoenix në një ndeshje me peshë për skuadrën e vendasve në garën për playoff. Ndeshja ishte planifikuar të nisej në orën 20:10 ET/17:10 PT.
Siç raporton Bleacher Report, lista e lëndimeve përfshin emra kryesorë të Yankees dhe Diamondbacks: Aaron Judge me një tendosje në muskulin soleus të viçit, Giancarlo Stanton me shqetësim në viç, Jazz Chisholm për një problem me gishtin, Trent Grisham për një tërheqje në hamstring, si dhe disa tjetër lojtarë që janë vendosur në lista të ndryshme të të dëmtuarve. Trajnerët dhe stafi mjekësor po vlerësojnë afatet e rikuperimit dhe ndikimin në përbërjen për pjesën e mbetur të sezonit.
Në aspektin e renditjes, Yankees kishin një bilanc 89-64, ndërsa Diamondbacks shënonin 80-74, që i vendoste vendasit në një pozicion të ndjeshëm në garën për vendet e fundit të playoff-it. Për të dyja skuadrat, disponueshmëria e lojtarëve kyç dhe menaxhimi i ngarkesës gjatë ndeshjeve të mbetura të sezonit do të jenë vendimtarë për pritshmëritë e tyre.
Për informacione të mëtejshme rreth raporteve, statistikave dhe zhvillimeve rreth kësaj ndeshjeje dhe gjendjes së lojtarëve, shënimet u morën nga Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.