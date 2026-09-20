Dodgers 1-0 ndaj Giants në ndeshjen e 19 shtatorit 2026
Në përballjen ndërmjet Los Angeles Dodgers dhe San Francisco Giants më 19 shtator 2026, Dodgers morën një avantazh të ngushtë 1-0. Pas dy inningjesh, statistikat tregonin Dodgers me 1 pikë dhe 2 goditje kundrejt 0 pikëve dhe 1 goditje për Giants, pa gabime nga të dyja skuadrat.
Siç raporton Bleacher Report, pika vendimtare erdhi nga një double i Max Muncy që solli në shtëpi Mookie Betts. Gjatë këtyre inningjeve pati disa dalje në fushë dhe një ecje për Osleivis Basabe; po ashtu në shënuesit e ndeshjes figurohej se Y. Marte kishte hedhur 29 lota, ndërsa J. De Paula paraqitej me mesatare goditjeje .238.
Ndeshja vazhdonte në fazat e hershme dhe pritej që skuadrat të kërkonin ndryshime në renditje gjatë inningjeve në vazhdim. Lojtarët e startit dhe zëvendësuesit u angazhuan për të ndërtuar mundësi sulmi, ndërsa mbrojtjet mbajtën rezultatin të ngushtë.
Për përditësime të mëtejshme dhe përmbledhje të ndeshjes, ndiqni raportimin e Bleacher Report.
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