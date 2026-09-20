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Maqedonia e Veriut

Aksion policor natën në Shkup: shoqërohen persona për krim financiar me regjistrimin e automjeteve, hetohet dëm mbi 13 milionë denarë

Ministria e Punëve të Brendshme konfirmoi se vonë mbrëmë në Shkup është zhvilluar një aksion i gjerë i Departamentit për Luftimin e Krimit të Organizuar dhe të Rëndë, me bastisje në disa lokacione, në kuadër të hetimeve për keqpërdorime financiare në procedurën e regjistrimit të automjeteve.

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Foto ilustruese: targë policie në Maqedoninë e Veriut
Foto ilustruese: targë policie në Maqedoninë e Veriut (Upwinxp / Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Vonë mbrëmë në Shkup është zhvilluar një aksion i gjerë policor, gjatë të cilit janë shoqëruar disa persona dhe janë kryer bastisje në disa lokacione. Aksioni është realizuar nga pjesëtarë të Departamentit për Shtypjen e Krimit të Organizuar dhe të Rëndë pranë Byrosë për Siguri Publike të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Lajmin e konfirmoi vetë MPB-ja për mediat, duke bërë të ditur se aksioni zhvillohet në kuadër të një hetimi për krim të rëndë financiar, me dyshime për keqpërdorime financiare në procedurën e regjistrimit të automjeteve.

Sipas informacioneve mediatike, hetimi ka të bëjë me një dëm material që kap shifrën mbi 13 milionë denarë (rreth 211 mijë euro). Mediat raportojnë gjithashtu se mes të dyshuarve përmendet edhe një i punësuar në një ndërmarrje publike.

Hetimet vazhdojnë dhe detajet e plota pritet të bëhen publike nga MPB-ja në orët në vijim.

Burimi: Press24 / +info — https://time.mk/c/88b708bae5/nokna-policiska-akcija-vo-skopje-privedeni-lica-vo-istraga-za-finansiski-kriminal-pretresi-na-poveke-lokacii.html

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