Dosunmu shënon 30 pikë me shtatë trepikësha, Timberwolves fitojnë thrillerin 106-105 ndaj Trail Blazers
Minnesota Timberwolves kanë fituar një thriller me një pikë diferencë, duke mposhtur Portland Trail Blazers 106-105 të martën në mbrëmje në Target Center, sipas përmbledhjes zyrtare të ndeshjes në ESPN.
Ayo Dosunmu ishte ylli i natës për Minnesota-n me 30 pikë, duke realizuar 7 nga 11 gjuajtjet nga distanca, plus 5 asistime. Jaden McDaniels shtoi 22 pikë, 5 kërcime dhe 4 asistime, LaMelo Ball realizoi 18 pikë dhe 9 kërcime, kurse Bones Hyland kontribuoi nga stoli me 13 pikë. Joan Beringer mori 13 kërcime dhe bëri 4 bllokime për vendasit, të cilët luajtën pa Jonathan Kuminga-n e dëmtuar në shpatull.
Për Portlandin, Damian Lillard shënoi 25 pikë me 5 trepikësha, Jrue Holiday shtoi 23 pikë, 5 kërcime dhe 6 asistime, kurse Donovan Clingan realizoi 12 pikë, 12 kërcime dhe 5 asistime. Trail Blazers gjuajtën më mirë nga distanca në disa momente, por në fund epërsia minimale mbeti në anën e Minnesota-s, sipas statistikave të ESPN.
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