Nata e NBA-së: Brunson shënon 31 pikë, Knicks fitojnë 111-102 në Toronto ndaj Raptors
New York Knicks kanë fituar në transfertë ndaj Toronto Raptors 111-102 të martën në mbrëmje në Scotiabank Arena, në ndeshjen tjetër të përfunduar të natës në NBA, sipas përmbledhjes zyrtare të ndeshjes në ESPN.
Jalen Brunson udhëhoqi Knicks me 31 pikë, 5 kërcime dhe 5 asistime, duke realizuar 7 nga 7 gjuajtjet e lira. Karl-Anthony Towns bëri një ndeshje të plotë me 16 pikë, 16 kërcime dhe 8 asistime, Mikal Bridges shtoi 17 pikë dhe OG Anunoby 16, kurse Landry Shamet kontribuoi nga stoli me 12 pikë.
Për Raptors, Ja’Kobe Walter shënoi 25 pikë me 7 trepikësha, RJ Barrett realizoi 22 pikë, 5 kërcime dhe 5 asistime, Scottie Barnes shtoi 20 pikë dhe Immanuel Quickley 14 pikë me 7 asistime, por Toronto nuk e përmbysi dot rezultatin në fund, sipas statistikave të ESPN.
Fitorja e Pistons në San Antonio dhe thrilleri Timberwolves–Trail Blazers u mbuluan në artikuj më vete. Dy ndeshjet e Bregut Perëndimor, Lakers–Hornets dhe Clippers–Jazz, ishin ende në zhvillim në momentin e publikimit dhe do të mbulohen në kontrollin e radhës pasi të përfundojnë.
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