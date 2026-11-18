Croskey-Merritt kthehet në stërvitje me Commanders, hapet dritarja 21-ditore e rikthimit
Washington Commanders njoftuan të martën se e kanë caktuar running back-un Jacory Croskey-Merritt për rikthim nga lista e të dëmtuarve, raporton Pro Football Talk. Me këtë vendim, lojtari kthehet në stërvitje dhe hapet dritarja 21-ditore brenda së cilës skuadra duhet ta aktivizojë në listën prej 53 lojtarësh, përndryshe ai do të mbetet në listën e të dëmtuarve për gjithë pjesën e mbetur të sezonit, siç shpjegon Pro Football Rumors.
Croskey-Merritt ka humbur katër ndeshjet e fundit. Dëmtimi në ijë e kishte shqetësuar që nga parasezoni dhe iu rishfaq në Javën 5, pas së cilës Washingtoni vendosi ta ndalte plotësisht për ta lënë të shërohej, në vend që ta menaxhonte javë pas jave, shkruan Hogs Haven.
Në pesë ndeshjet e para të sezonit, Croskey-Merritt regjistroi 67 mbajtje për 239 jarde dhe dy touchdown, mesatarisht 13.4 mbajtje për ndeshje. Në mungesën e tij, repartin e vrapimit e kanë mbajtur Rachaad White dhe Austin Ekeler, ndërsa kuarterbeku Jayden Daniels kryeson skuadrën për jarde vrapimi, me një avantazh të lehtë ndaj White.
Për 25-vjeçarin, i zgjedhur në raundin e shtatë të draftit 2025 nga Arizona, ky është një rikthim i rëndësishëm: në sezonin e tij të parë ai pati 184 prekje, 873 jarde nga vija e scrimmage-it dhe tetë touchdown gjithsej. Washingtoni, me bilanc 3-5-1, renditet i 13-ti në NFL për jarde vrapimi për ndeshje.
Java e stërvitjes së Commanders fillon zyrtarisht të enjten, që do të jetë dalja e parë e Croskey-Merritt në fushë pas vendosjes në listën e të dëmtuarve. Te skuadra ka shpresë, ndonëse pa garanci, se ai mund të luajë të hënën kundër Cincinnati Bengals në Javën 11.
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