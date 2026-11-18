Këshilli dhe Parlamenti Evropian bien dakord për leje më të shpejta për energjinë e rinovueshme dhe rrjetet elektrike
Këshilli i Bashkimit Evropian njoftoi të mërkurën se ka arritur një marrëveshje të përkohshme me Parlamentin Evropian për të përshpejtuar dhënien e lejeve për projektet e energjisë së rinovueshme, rrjetet elektrike dhe impiantet e magazinimit, me synimin për të prerë vite të tëra vonesash, siç njofton Reuters. Vendet e BE-së kanë investuar fuqishëm në energjinë e rinovueshme me kosto të ulët, por modernizimi dhe zgjerimi i rrjeteve nuk kanë ecur me të njëjtin ritëm, duke detyruar kufizime të prodhimit të energjisë së erës dhe asaj diellore, duke shpërdoruar energji dhe duke rritur kostot për konsumatorët.
Sipas marrëveshjes, afatet e miratimit nuk do të kalojnë tre muaj për pajisjet diellore dhe magazinimin e lidhur me to, gjashtë muaj për impiantet e pavarura të magazinimit dhe stacionet e karikimit dhe deri në dy vjet për magazinimin hidrik me pompim, ndërsa lidhja me rrjetin do të bëhet brenda tre muajsh, ose gjashtë kur kjo justifikohet. Shtetet anëtare do të mund t’i konsiderojnë projektet e energjisë së rinovueshme dhe rrjetet elektrike si çështje me interes publik parësor, me përjashtime vetëm për arsye të mbrojtura të sigurisë, mbrojtjes dhe trashëgimisë kulturore, dhe do të ngrihen portale të vetme digjitale për të gjitha hapat e lejeve. Pragu i kapacitetit mbi të cilin kërkohet leje për instalimet e vogla diellore, magazinimin dhe stacionet e karikimit ngrihet nga 100 në 200 kilovatë.
Marrëveshja parashikon gjithashtu ndarjen e përfitimeve ekonomike me komunitetet lokale që presin projekte mbi 7 megavatë. Ministri irlandez për Klimën, Energjinë dhe Mjedisin, Darragh O’Brien, e quajti marrëveshjen “një nga hapat legjislativë më të rëndësishëm në agjendën energjetike të BE-së”, ndërsa eurodeputeti raportues Niels Fuglsang tha se është bërë “një hap shumë i rëndësishëm” për përhapjen më të shpejtë të burimeve të rinovueshme dhe të infrastrukturës së rrjetit.
Direktiva e lejeve është gjysma e paketës evropiane të rrjeteve, e propozuar nga Komisioni Evropian në dhjetor 2025 për të modernizuar infrastrukturën energjetike të kontinentit, dhe ndryshon direktivën e energjisë së rinovueshme, direktivën e tregut të energjisë elektrike dhe direktivën e tregut të gazit. Nevoja është e qartë: rrjetet e transmetimit kërkojnë rreth 10 vjet për t’u përfunduar, me lejet që zënë më shumë se gjysmën e kohës, ndërsa lejet për projektet e rinovueshme mund të zgjasin deri në nëntë vjet, sipas shtetit anëtar dhe teknologjisë.
Marrëveshja e përkohshme duhet tani të miratohet formalisht nga Këshilli dhe Parlamenti, përpara se të bëhet ligj. Pas miratimit përfundimtar, shtetet anëtare do të kenë një vit e gjysmë për t’i përfshirë rregullat e reja në legjislacionin e tyre kombëtar.
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