Giants heqin nga lista Koss dhe Wick dhe mbrojnë tre hedhës në ditën e Rule 5
San Francisco Giants shtuan tre prospekte hedhësish në listën e tyre prej 40 lojtarësh në ditën e mbrojtjes për Rule 5, sipas MLB Trade Rumors. Ata shtuan hedhësit e djathtë Marty Gair dhe Josh Bostick, si edhe hedhësin e majtë Henry Lalane. Në lëvizjet përkatëse, San Francisco caktoi për largim nga lista relieverin Rowan Wick dhe infielderin Christian Koss. Giants kishin tashmë një vend të lirë, pasi kishin shkëmbyer ish-closerin Ryan Walker te Milwaukee gjatë fundjavës.
Koss ka luajtur 144 ndeshje për San Franciscon gjatë dy sezoneve të fundit. Si rookie, ai ishte afër një goditësi mesatar të ligës, por në vitin 2026 goditi .217/.257/.305, me katër home run, në 221 paraqitje në pjatë. Edhe pse vlerësimet e tij mbrojtëse rreth infieldit ishin të mira, goditja e tij ishte shumë e dobët për ta mbajtur në listë.
Wick u nënshkrua dimrin e kaluar, pas një periudhe produktive në Japoni, por humbi të gjithë sezonin 2026 duke u rikuperuar nga operacioni Tommy John. Giants refuzuan opsionin e tij të klubit prej $800K në fillim të periudhës jashtë sezonit. Wick mbetet i kualifikuar për arbitrazh, me një parashikim rreth minimumit të mundshëm të ligës, ndërsa Koss ende nuk është kualifikuar për arbitrazh. Giants kanë tre ditë për të provuar t’i shkëmbejnë, por ka të ngjarë t’i lirojnë të premten, në afatin e tenderit. Ata mund ta kthejnë Kossin me një marrëveshje të ligës së vogël, ndërsa nuk është e qartë nëse Wick do të kërkojë mundësi në ligën e vogël apo një tjetër punë në NPB në Japoni.
Bostick ishte i vetmi nga të tre që u draftua fillimisht nga Giants, si zgjedhje e raundit të tetë në vitin 2023, nga një kolegj junior në Texas. Ai është 25 vjeç, dëmtoi rëndë tendinën e Akilit këtë pranverë dhe humbi të gjithë sezonin 2026, por Giants nuk donin të rrezikonin ta humbnin potencialin e tij.
Gair, 23 vjeç, është një prospekt i pastër relievi, i cili erdhi nga Phillies në shkëmbimin e afatit të fundit për Luis Arraez dhe Caleb Kilian. Këtë vit ai luajti në tre nivele, deri në Double-A, duke hedhur 48 innings me ERA 4.88, duke eliminuar me strikeout 42 për qind të kundërshtarëve, ndërsa duke ecur pothuajse 15 për qind prej tyre. Ai është 6’6″ dhe 230 pounds.
Lalane, 22 vjeç, u shtua në afatin e fundit nga Yankees, në marrëveshjen për Heliot Ramos. Ai punoi si startues në High-A, duke kombinuar një ERA 3.16, me një normë strikeout prej 28 për qind dhe një normë ecjeje prej 8.4 për qind, në 99 2/3 innings. Ai është larg gatishmërisë për MLB, por ka potencialin të bëhet një startues mesatar ose më i mirë.
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