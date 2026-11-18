Frankie Montas kthehet në radarin e tregut të lirë pas një sezoni të humbur, më shumë se dy të tretat e ligës në showcase
Frankie Montas është kthyer në radarin e tregut të lirë. Sipas Will Sammon dhe Dennis Lin të The Athletic, në një raportim të përmbledhur nga MLB Trade Rumors, hedhësi i djathtë hodhi një showcase të martën, më 17 nëntor 2026, dhe më shumë se dy të tretat e ligës kishin një vlerësues të pranishëm, disa në një nivel aq të lartë sa ai i drejtorit të përgjithshëm.
Kishte mjaftueshëm zhurmë rreth formës së tij sa ai mund të marrë një kontratë në ligën e madhe.
Montas humbi gjithë sezonin 2026 duke u rehabilituar pas operacionit në UCL nga gushti i mëparshëm. Në vitin 2025, me Mets, ai regjistroi një ERA prej 6.28 në 38 2/3 innings, ndërsa në vitin 2024 ai lejoi pak më pak se pesë pikë të fituara për nëntë innings në 30 starte.
Pas sezonit 2024, Mets i garantuan atij 34 milionë dollarë, plus një klauzolë opt-out. Ata e liruan dimrin e kaluar, sepse ai ishte shpallur tashmë i pamundur për sezonin 2026 dhe nuk kishte kuptim të harxhohej një vend në listën prej 40 lojtarësh.
Ai tregoi një tavan të mesit të rotacionit në vitin 2022 dhe ka tërhequr vëmendjen e skuadrave me shpejtësi në mesin e të 90-tave.
Për kontekstin e tregut të tij, mëngjesin e sotëm White Sox i garantuan Dustin May tre vjet dhe 52.5 milionë dollarë, si një bast mbi shpejtësinë dhe shkëlqimet e mesit të rotacionit — një shembull udhëzues për tregun e Montas.
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