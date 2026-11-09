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09 Nën 2026
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Gauthier bën hat trick-un e tretë në pesë ndeshje, Ducks mundin Penguins 5-2 për fitoren e pestë radhazi Scheifele shënon me 1.6 sekonda të mbetura, Jets fitojnë 4-3 ndaj Lightning pas një fundi dramatik në Winnipeg Nvidia nis hetim ndaj Jensen Huang për marrëdhënien e tij me një spiune kineze MRI-ja e Mahomes nuk tregon dëmtim madhor, Chiefs marrin frymë pas frikës në fitoren ndaj Jets Aaron Parker, zëvendësimi i minutës së fundit, fiton Home Run Derby-n e Fall League me goditjen vendimtare 477 këmbë
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NHL

Scheifele shënon me 1.6 sekonda të mbetura, Jets fitojnë 4-3 ndaj Lightning pas një fundi dramatik në Winnipeg

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Winnipeg Jets mundën Tampa Bay Lightning 4-3 në Canada Life Centre të dielën, sipas raportimit të NHL.com. Mark Scheifele shënoi golin e fitores në superioritet numerik 5-me-3, me vetëm 1.6 sekonda të mbetura (në 59:58), pas pasimit të Cole Perfetti, i cili ia vodhi diskun Ryan McDonagh dhe e gjeti Scheifelen në anën e majtë për një goditje të menjëhershme. Ky është goli fitues më i vonë në kohën e rregullt në NHL që nga Ryan Graves më 14 shkurt 2023 (po 59:58).

Jets dukeshin se e kishin ndeshjen nën kontroll pasi udhëhoqën 3-0 në periodën e tretë. Cole Perfetti hapi rezultatin në superioritet numerik në 1:53 të periodës së dytë, Morgan Barron e çoi në 2-0 në 12:38, dhe Brayden Yager shënoi golin e tij të parë në NHL, në superioritet numerik në 8:10 të periodës së tretë, për 3-0.

Por Lightning u kthyen në lojë. Brandon Hagel ngushtoi në 3-1 në 10:22, para se Pontus Holmberg të barazonte me dy gola për vetëm 26 sekonda — në 14:01 dhe në 14:27, të dy nga afër portës.

Viggo Bjorck dha dy asistime, ndërsa Stuart Skinner bëri 18 pritje për Jets (7-8-3), që fituan ndeshjen e tretë radhazi pas nëntë humbjeve. Për Lightning (11-4-2), Andrei Vasilevskiy bëri 21 pritje dhe Erik Cernak dha dy asistime. Brayden Point u largua në periodën e parë me një dëmtim të paspecifikuar.

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