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09 Nën 2026
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NHL

Gauthier bën hat trick-un e tretë në pesë ndeshje, Ducks mundin Penguins 5-2 për fitoren e pestë radhazi

· 2 min lexim

Anaheim Ducks mundën Pittsburgh Penguins 5-2 në Honda Center të dielën, sipas NHL.com.

Mikael Granlund hapi rezultatin 1-0 në 8:26 të periodës së parë, me një gol në superioritet numerik, kur kishte mbetur vetëm një sekondë nga power play-i i parë i Anaheim. Cutter Gauthier e çoi në 2-0 në 6:28 të së dytës dhe në 3-0 në 9:11 po të së dytës. Tristan Luneau shënoi në superioritet numerik në 5:12 të periodës së tretë për 4-0.

Kris Letang ngushtoi në 4-1 në 8:05 në një situatë 6-me-4, dhe Rickard Rakell në 4-2 në 13:42, të dy golat e Penguins në superioritet numerik; Evgeni Malkin dha dy asistime.

Gauthier mbylli hat trick-un me gol në portën bosh në 19:26 për 5-2. Ai mbylli me tre gola dhe një asistim; Granlund me një gol dhe tre asistime; Jackson LaCombe me tre asistime, duke e zgjatur serinë e asistimeve në 10 ndeshje (16 asistime). Laurent Brossoit bëri 32 pritje, Arturs Silovs 20.

Gauthier iu bashkua Corey Perry, Frank Vatrano dhe Teemu Selanne si të vetmit lojtarë të Anaheim me tre hat trick-e në një sezon të vetëm. Ducks (10-7-1) fituan ndeshjen e pestë radhazi; Penguins ranë në 6-10-2.

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