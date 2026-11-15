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Kombetarja

E pazakontë! Muçi mungon në finalen ndaj Bjellorusisë, tifozët shpërthejnë menjëherë kundër futbollistit (FOTO)

· 1 min lexim
E pazakontë! Muçi mungon në finalen ndaj Bjellorusisë, tifozët shpërthejnë menjëherë kundër futbollistit (FOTO)

Ernest Muçi mungon për Kombëtaren ndaj Bjellorusisë. Dhe pse luajti për disa minuta pas ndërhyrjes që pësoi ndaj Finlandës, pas ndeshjes është vlerësuar ndryshe situatë në fjalë.

Tifozët e Trabzonsporit kanë shpërthyer ndaj Miro Tenho që është futbollist i Finlandës. Ky i fundit shkaktoi faullin e rëndë dhe u largua menjëherë me karton të kuq.

Tenho e rrezikoi shumë Muçin, teksa Finlanda po mposhtej 2-0 në “Air Albania”. Pogradecari ndërkohë është yll te Trabzonspori që po lufton për titullin kampion.

(Komentet janë në turqisht, por është bërë përkthim automatik në anglisht)

Ndërhyrja e rëndë ndaj Muçit: (VIDEO)

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