Kombëtarja pa plan B, Maran kapet i papërgatitur para finales me Bjellorusinë (ARSYEJA)
Nga Emanuel Loci, Panorama Sport: Ernest Muçi do e ndjekë nga tribuna ndeshjen Bjellorusi-Shqipëri. Trajneri Rolando Maran duket se është kapur i papërgatitur për këtë situatë, pasi Muçi ishte i vetmi mesfushor me tipare sulmuese në skuadër. Ndryshe bëhet fjalë për një fantazist ose numri 10 siç njihet në futboll.
Maran do të kishte një tjetër alternativë, nëse do të ftonte Anis Mehmetin apo Nedim Bajramin. Tashmë është krijuar një situatë e pazakontë për kuqezinjtë në repartin ofensiv.
Në listën e lojtarëve të ftuar nuk është asnjë sulmues i djathtë, pasi emra si Jasir Asani dhe Arbnor Muja nuk u preferuan. Në anën tjetër mungon një numër 10, duke qenë se Mehmeti dhe Bajrami u lanë jashtë.
Bjellorusia mban vendin e 94-të në renditjen e FIFA-s dhe shikohet si rival i lehtë për një rezultat pozitiv. Barazimi i mjafton kuqezinjve për ta mbyllur në vendin e parë, ndërsa fitorja e Bjellorusisë në Budapest do të ishte tragjike.
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