Farah Shammas: Qiproja në hartën ndërkombëtare të eventeve — nga koncerti i The Jacksons te forumi “Sum It Up”
Drejtuesja e St Raphael Resort and Marina në Limasol i tregon Kathimerinit vizionin për një model qipriot që bashkon biznesin, turizmin dhe kulturën — me një lidhje të fortë natyrore me Greqinë
Qiproja meriton të fitojë vendin e saj në hartën ndërkombëtare të eventeve dhe të shndërrohet në një destinacion që bashkon kulturën, biznesin dhe mikpritjen — me bonusin e të qenit anëtare e Bashkimit Europian. Kështu deklaron për Kathimerinin biznesmenja me origjinë libaneze Farah Shammas, drejtuesja e St Raphael Resort and Marina në Limasol, e cila është gjithashtu autore dhe folëse TEDx.
Shammas ka marrë nismën për të kthyer prirjen: në vend që qipriotët të udhëtojnë jashtë për eventet e mëdha, të huajt të vijnë në Qipro për to. Këtë tetor ajo organizon në Limasol koncertin e The Jacksons, me Marlon Jacksonin — vëllain e Michael Jacksonit — ndërsa në nëntor sjell forumin “Sum It Up”, kushtuar shëndetit, lumturisë dhe balancës, siç njofton eKathimerini.
“Qiproja ka potencialin të bëhet një qendër unike ndërkombëtare, por nuk mendoj se duhet të kopjojmë Gjirin. Duhet të krijojmë një model qipriot që bashkon biznesin, turizmin, kulturën, argëtimin, mirëqenien dhe mikpritjen, me avantazhet e të qenit anëtar i BE-së,” thotë Shammas për Kathimerinin. Ajo kërkon që ishulli të vihet në hartë “për arsyet e duhura”: “Duhet të jemi më ambiciozë për atë që Qiproja mund të bëhet, duke mbetur krenarë për atë që Qiproja është tashmë. Dua që njerëzit të vijnë në Qipro jo vetëm sepse është e bukur, por sepse këtu ndodh diçka e rëndësishme, frymëzuese dhe ndërkombëtarisht e rëndësishme.”
Lidhja me Greqinë është e natyrshme, thekson ajo: “E shoh Qipron dhe Greqinë si një lidhje natyrore, por besoj se kjo lidhje mund të forcohet përmes kulturës, biznesit, turizmit dhe argëtimit. Në fund, nuk mendoj se duhet ta shohim Greqinë dhe Qipron si dy tregje të ndara. Ka potencial të jashtëzakonshëm kur punojmë së bashku.” Sipas raportimit të eKathimerini, Shammas synon që forumi “Sum It Up” të zhvillohet në një event ndërkombëtar me prani të fortë greke dhe qipriote, dhe po shqyrton mënyra për t’i sjellë samitin dhe eventet e ardhshme edhe një audience më të gjerë në Greqi.
Por a është Qiproja gati për një sfidë të tillë? A ka infrastrukturën e nevojshme? “Infrastruktura është themelore. Nuk mund të aspirojmë të presim koncerte të mëdha ndërkombëtare, evente sportive, konferenca dhe produksione argëtimi nëse nuk kemi ambientet e duhura dhe infrastrukturën mbështetëse,” thotë Shammas, duke dhënë si shembull sjelljen e The Jacksons në Qipro në tetor: “Ka interes të jashtëzakonshëm për argëtimin ndërkombëtar, por organizatorët duhet të punojnë në mënyrë krijuese rreth faciliteteve ekzistuese.” Ajo shpreson që Qiproja të zhvillojë një qendër eventesh fleksibile të nivelit botëror — për koncerte, konferenca ndërkombëtare, çmime, ekspozita, evente sportive dhe produksione të mëdha — që do të shërbente jo vetëm tregun vendas, por do të ndihmonte në tërheqjen e eventeve nga e gjithë bota.
Shammas, e cila e konsideron veten “thellësisht qipriote” — familja e saj është pjesë e zhvillimit të industrisë turistike të ishullit prej brezash, gjyshi i saj themeloi C.A.T. Group dhe hapi marinën e parë private të ishullit, St Raphael Marina, në vitin 1986 — e mbyll me një thirrje për ekuilibër: “Ruajtja e identitetit tonë nuk do të thotë të qëndrosh në vend. Na duhet inovacion pa humbur autenticitetin; zhvillim pa shkatërruar atë që na bën tërheqës; dhe turizëm pa sakrifikuar cilësinë e jetës.”
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.