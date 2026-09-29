Irani kap dy anije të huaja në Gjirin Persik, akuzon për kontrabandë karburanti — forcat e IRGC-së shoqërojnë mjetet në breg
Forcat detare të Gardës Revolucionare iraniane njoftuan kapjen e dy anijeve të huaja në Gjirin Persik me akuzën se po kontrabandonin karburant iranian, ndërsa tensioni në Gjirin Persik dhe Ngushticën e Hormuzit vijon të rritet mes luftës SHBA–Iran.
Forcat detare të Gardës Revolucionare iraniane (IRGC) njoftuan se kanë kapur dy anije të huaja në Gjirin Persik me akuzën se po kontrabandonin karburant iranian, duke i shoqëruar ato në brigjet iraniane dhe duke i arrestuar ekuipazhet.
Lajmi u dha nga agjencia gjysmë-zyrtare iraniane Tasnim, e cila citoi një zëdhënës të Marinës së IRGC-së, siç raporton gazeta e specializuar detare The Maritime Executive. Sipas njoftimit, gjatë dy ditëve të fundit forcat e IRGC-së të rajonit të tretë detar, të stacionuara në portin Mahshahr dhe në pjesën veriore të Gjirit Persik, “kapën dy anije që përpiqeshin të kontrabandonin naftën dhe gazin e Republikës Islamike në mënyrë të organizuar, me urdhër të autoritetit gjyqësor”.
Autoritetet iraniane i identifikuan anijet si “Steven”, e regjistruar në Panama, dhe “Kron”, e regjistruar në Tanzani, dhe thanë se gjithsej 37 pjesëtarë të ekuipazheve u ndaluan dhe u dorëzuan “autoriteteve gjyqësore për vazhdimin e procedurave ligjore”. Dy anijet, që sipas njoftimit mbanin gjithsej 1.5 milionë litra karburant, u shoqëruan në portin e Mahshahr-it.
Konsulentët e sigurisë detare Ambrey vlerësuan se bëhet fjalë për mjete të vogla rajonale, jo për cisterna të mëdha nafte: njëri duket të jetë një mjet ndihmës ankore, në kuvertën e të cilit shiheshin tuba karburanti, pajisje pompimi dhe fuçi lubrifikantësh, ndërsa i dyti mendohet të jetë një mjet i vogël furnizimi (bunker vessel), sinjali AIS i të cilit është fikur periodikisht. Siç vë në dukje The Maritime Executive, Irani rregullisht ndalon anije në Gjirin Persik me akuza për kontrabandë produktesh nafte, dhe Irani — prodhues i madh nafte me çmimet ndër më të lirat në botë — inkurajon trafikimin e karburantit.
Kapja e dy anijeve vjen në një moment të tensionuar për trafikun detar: Ngushtica e Hormuzit mbetet ndër zonat më të rrezikshme për lundrimin tregtar dhe ushtarak, ndërsa bllokada detare amerikane ndaj porteve iraniane vazhdon. Zëdhënësi i Marinës së IRGC-së deklaroi se “të gjitha veprimet e paligjshme të anijeve tregtare dhe ushtarake ndërkombëtare monitorohen” dhe se forcat detare iraniane do të vijojnë zbatimin e ligjit “me autoritet”.
Ndërkohë, edhe gazeta Middle East Eye raportoi për kapjen e dy mjeteve të lehta dhe arrestimin e dhjetëra personave, në një shenjë se Teherani po ashpëson kontrollin e tij detar pikërisht kur diplomacia përmes ndërmjetësve përpiqet të gjejë një dalje nga lufta shtatëmujore SHBA–Iran.
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