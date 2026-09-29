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Greqia

Qipro dhe Izraeli vazhdojnë bisedimet për rezervuarin e përbashkët të gazit Afrodita–Ishai

Ministri Michael Damianos: takime në gjysmën e parë të tetorit për finalizimin e marrëveshjes para fundit të tetorit

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Platformë gazi në det. Foto: eKathimerini

Bisedimet mes Qipros dhe Izraelit për një marrëveshje mbi rezervuarin e përbashkët të gazit natyror, të shtrirë mes fushës qipriote Afrodita dhe asaj izraelite Ishai, do të vazhdojnë në ditët e ardhshme — siç njofton eKathimerini duke cituar ministrin e Energjisë, Tregtisë dhe Industrisë Michael Damianos.

“Do të ketë takime brenda gjysmës së parë të tetorit me synimin e finalizimit të marrëveshjes para fundit të tetorit,” deklaroi Damianos.

Sipas raportimit të eKathimerini, bisedimet po zhvillohen në nivel teknik, me ekspertët e të dy vendeve dhe këshilltarët e tyre ligjorë, së bashku me kompanitë menaxhuese të dy rezervuarëve.

Marrëveshja për rezervuarin e përbashkët konsiderohet një hap kyç për zhvillimin e fushës Afrodita dhe për bashkëpunimin energjetik në Mesdheun lindor — një zonë ku edhe Greqia ka interesa strategjike përmes projekteve të interkoneksionit me Qipron.

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