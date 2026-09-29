Pite me kungull — byreku tradicional shqiptar me petë të holla dhe kungull të ëmbël
Petë shtëpie të holla si letër, kungull i grirë me sheqer e kanellë, të pjekura derisa koreja të marrë ngjyrë të artë — pita e vjeshtës që e mbush shtëpinë me aromë.
Pita me kungull është një nga byrekët më të dashur të kuzhinës shqiptare, sidomos në stinën e vjeshtës kur kungulli është në kulmin e tij. Petët e holla shtëpie, të lyera me vaj, mbështjellin mbushjen e ëmbël me kungull të grirë, sheqer dhe kanellë, dhe piqen derisa koreja të bëhet e artë e krokante.
PËRBËRËSIT (për tavë rreth 35 cm, 8 porcione)
Për brumin:
- 500 g miell gruri
- 250 ml ujë i vakët
- 1 lugë çaji kripë
- 2 lugë gjelle vaj
Për mbushjen:
- 1 kg kungull i qëruar dhe i grirë hollë
- 200 g sheqer (rregullohet sipas shijes)
- 1 lugë çaji kanellë e bluar
- 100 ml vaj për lyerjen e petëve
- 50 g arra të thërrmuara (opsionale)
PËRGATITJA
- Ziejini brumin: përziejini miellin me kripën, shtoni ujin e vakët dhe vajin dhe ziejini derisa të bëhet brumë i butë e elastik. Mbulojeni dhe lëreni të pushojë 30 minuta.
- Përgatisni mbushjen: grini kungullin hollë, përziejeni me sheqerin dhe kanellën dhe lëreni 10 minuta të pushojë; kullojeni lehtë lëngun e tepërt.
- Ndani brumin në 8–10 toptha dhe hapni petë të holla si letër me okllai, mbi tavolinë të lyer lehtë me vaj.
- Lyejeni tavën me vaj. Shtroni 3–4 petë duke e lyer secilën me vaj, pastaj shpërndani gjysmën e mbushjes me kungull.
- Shtroni 2–3 petë të tjera të lyera me vaj, shpërndani pjesën tjetër të mbushjes dhe mbulojeni me petët e fundit. Palosni skajet nga brenda.
- Lyejeni mirë sipërfaqen me vaj.
- Piqeni në furrë të parangrohur në 180°C për 40–45 minuta, derisa koreja të marrë ngjyrë të artë të thellë.
- Lëreni të ftohet 10–15 minuta, priteni në katrorë dhe shërbejeni të vakët; nëse dëshironi, spërkateni me pak sheqer pluhur.
KOHA DHE PORCIONET: Përgatitja rreth 40 minuta (plus 30 minuta pushim i brumit); pjekja 40–45 minuta. Del për 8 porcione.
Tema: byrek kungull pite me kungull vjeshtë
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