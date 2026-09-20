Fattoush libaneze — sallatë mesdhetare me bukë pite të thekur dhe sumak
Sallatë freskuese nga kuzhina libaneze me bukë pite krokante, perime të freskëta dhe salcë aromatike me sumak, lëng limoni e vaj ulliri.
Përbërësit (4 porcione):
- 2 bukë pite
- 1 marule e madhe (romaine), e copëtuar
- 2 domate të pjekura, të prera në copa
- 1 kastravec, i prerë në feta
- 4–5 rrepka, në feta të holla
- 1 qepë e re ose gjysmë qepë e kuqe, e prerë hollë
- 1 tufë majdanoz i freskët, i copëtuar
- 10 gjethe mente të freskëta
- 60 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
- Lëngu i 2 limonëve
- 2 lugë gjelle sumak (plus pak për sipër)
- 1 thelpi hudhër, e shtypur
- Kripë sipas shijes
Hapat e përgatitjes:
- Nxeh furrën në 180°C. Prit bukët pite në trekëndësha, spërkati me pak vaj ulliri dhe kripë, dhe piqi 8–10 minuta derisa të bëhen të artë dhe krokantë. Lëri të ftohen.
- Laji dhe prit të gjitha perimet në copa jo shumë të vogla dhe vendosi në një tas të madh.
- Përgatit salcën: përziej në një tas të vogël lëngun e limonit, vajin e ullirit, sumakun, hudhrën e shtypur dhe kripën, derisa të bashkohen mirë.
- Hidh salcën mbi perimet dhe përzieji butësisht që të lyhen nga të gjitha anët.
- Vetëm pak para se ta servirësh, thyej bukën pite të thekur në copa, shtoje në sallatë, spërkat me pak sumak sipër, përzieje lehtë dhe servire menjëherë që buka të mos zbutet.
Koha e përgatitjes: 15–20 minuta. Porcione: 4.
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