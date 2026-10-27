FCC miraton blerjen e Globalstar nga Amazon Leo për 11.57 miliardë dollarë
Miratimi mbyll shqyrtimin rregullator të marrëveshjes dhe i jep Amazon-it spektrin satelitor për shërbimin drejtpërdrejt në telefon
Komisioni Federal i Komunikimeve (FCC) njoftoi të martën se ka miratuar marrëveshjen e Amazon Leo për blerjen e Globalstar për 11.57 miliardë dollarë, siç njofton Reuters. Miratimi i jep fund shqyrtimit rregullator të marrëveshjes.
Byroja Hapësinore e FCC-së miratoi aplikimin e Amazon Leo për të blerë rreth 25 megahertz të spektrit të shërbimit satelitor mobil të Globalstar, të harmonizuar ndërkombëtarisht. Me këtë miratim, FCC mbyll shqyrtimin e blerjes prej rreth 11.5 miliardë dollarësh.
Amazon Leo ka lëshuar më shumë se 300 satelitë që nga prilli 2025 dhe synon të vendosë rreth 3,200 satelitë në orbitën e ulët të Tokës deri në vitin 2029. Përmes marrëveshjes, Amazon i shton rrjetit të saj ekzistues prej më shumë se 200 satelitësh edhe dy duzina satelitësh të Globalstar.
Sipas SpaceNews, miratimi heq një pengesë kyçe rregullatore që përshpejton hyrjen e Amazon në tregun e lidhjes drejtpërdrejt në pajisje (direct-to-device).
Po sipas SpaceNews, marrëveshja përfshin një marrëveshje afatgjatë me Apple për përdorimin e satelitëve Leo për shërbime të iPhone dhe Apple Watch, si mesazhet emergjente, mesazhet dhe ndihma rrugore.
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