FOKUS – Franca nën masa të shtuara sigurie, shqetësime për përshkallëzimin e protestave
PARIS, 24 tetor /ATSH-AFP/- Franca ka shtuar masat e sigurisë nga frika e trazirave të reja, ndërsa për sot janë planifikuar protesta në të gjithë vendin.
Autoritetet shqetësohen se mund të përsëritet dhuna e fundjavës së kaluar.
Ministri i Brendshëm, Laurent Nunez, njoftoi se në të gjithë vendin do të angazhohen 70 000 efektivë policie, me synimin për të parandaluar përplasjet dhe plaçkitjet.
Ai tha se në internet dhe në kanale të tjera po qarkullonin shumë thirrje për dhunë dhe plaçkitje, të cilat, sipas tij, vinin nga persona që synonin të shkaktonin trazira.
Nunez bëri të ditur se disa protesta ishin ndaluar tashmë.
Tubimet do të lejohen nëse organizatorët sigurojnë persona përgjegjës për mbarëvajtjen e tyre dhe nëse ato nuk zhvillohen në zona, ku mund të ketë plaçkitje apo prishje të rendit publik.
Në Paris, autoritetet kanë lejuar një marshim të organizuar nga sindikatat, por kanë ndryshuar itinerarin e tij.
Ministri theksoi se, pavarësisht kufizimeve për protestat e sotme, në zonat problematike të disa qyteteve do të vazhdojnë të zbatohen oraret e ndalimit të lëvizjes.
Të rinjtë kanë protestuar prej disa javësh, duke kërkuar pajisje më të mira për shkollat.
Gjatë fundjavës së kaluar, në disa qytete atyre iu bashkuan edhe grupe të tjera, përfshirë qytetarë që protestonin kundër rritjes së kostos së jetesës.
Në përfundim të protestave të mëparshme, në disa zona shpërthyen përplasje të rënda. /
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