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Bota

FOKUS – Nafta bie nën 90 dollarë për fuçi mes optimizmit për një marrëveshje SHBA-Iran

· 1 min lexim
dollarë për fuçi
PARIS, 10 nëntor /ATSH-AFP/- Çmimet e naftës pësuan një tjetër rënie sot me naftën “Brent” që zbriti nën kufirin e 90 dollarëve për fuçi për herë të parë që nga muaji gusht.

Rënia vjen në një klimë optimizmi për zhvillimet në Lindjen e Mesme, pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se sheh “zhvillime pozitive” drejt arritjes së një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës me Iranin.

Pasi zbriti në 89,66 dollarë rreth orës 09:05 GMT (10:05 në Paris), nafta “Brent” e Detit të Veriut, për dorëzim në muajin janar, kuotohej në 90,33 dollarë për fuçi, me një rënie prej 2,42%.

Ndërkohë, nafta amerikane “West Texas Intermediate” (WTI), për dorëzim në dhjetor, ra me 2,29%, duke u tregtuar me 84,86 dollarë për fuçi./ /Ad.Ab./ a.jor.

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