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FOKUS – Nafta bie nën 90 dollarë për fuçi mes optimizmit për një marrëveshje SHBA-Iran Shisnin dekoderë me kanale pirate, Gjykata e Tiranës dënon me nga 9 muaj burg tre persona Shtyhet gjykimi ndaj Adnon Jasharit për vrasjen e Diana Kastratit, seanca e radhës më 23 dhjetor Flyers fitojnë 3-1 në Vancouver, Bunting dhe Konecny vendosin dhe Canucks pësojnë humbjen e gjashtë radhazi Pogradec, bie nga skela gjatë punës në një objekt, punëtori dëmtohet në kokë dhe transportohet drejt Tiranës
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Kronika

Shisnin dekoderë me kanale pirate, Gjykata e Tiranës dënon me nga 9 muaj burg tre persona

Franci Çela, Ardit Stambolliu dhe Erlin Xhucani u dënuan për mashtrim kompjuterik; dënimi u pezullua dhe u vu në provë për 18 muaj.

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Gjykata e Tiranës dënoi me nga 9 muaj burg Franci Çelën, Ardit Stambolliun dhe Erlin Xhucanin për veprën penale “mashtrim kompjuterik”, siç njofton Shqiptarja.com. Sipas njoftimit, të tre vepronin në bashkëpunim me njëri-tjetrin.

Ata shisnin dekoderë për të shmangur pagesat në favor të operatorëve televizivë të licencuar. Dekoderët e shitur kishin qindra kanale pirate, ndërsa shitja bëhej duke përdorur rrjetet sociale për reklamim e tregtim.

Gjykata dha dënimin minimal, sepse të pandehurit e pranuan fajësinë në seancën gjyqësore.

Dënimi prej 9 muajsh burg u pezullua dhe u vu në provë për një periudhë 18-mujore. Gjatë kësaj periudhe, të tre kanë detyrimin të mos kryejnë vepra penale.

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