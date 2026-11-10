Shisnin dekoderë me kanale pirate, Gjykata e Tiranës dënon me nga 9 muaj burg tre persona
Franci Çela, Ardit Stambolliu dhe Erlin Xhucani u dënuan për mashtrim kompjuterik; dënimi u pezullua dhe u vu në provë për 18 muaj.
Gjykata e Tiranës dënoi me nga 9 muaj burg Franci Çelën, Ardit Stambolliun dhe Erlin Xhucanin për veprën penale “mashtrim kompjuterik”, siç njofton Shqiptarja.com. Sipas njoftimit, të tre vepronin në bashkëpunim me njëri-tjetrin.
Ata shisnin dekoderë për të shmangur pagesat në favor të operatorëve televizivë të licencuar. Dekoderët e shitur kishin qindra kanale pirate, ndërsa shitja bëhej duke përdorur rrjetet sociale për reklamim e tregtim.
Gjykata dha dënimin minimal, sepse të pandehurit e pranuan fajësinë në seancën gjyqësore.
Dënimi prej 9 muajsh burg u pezullua dhe u vu në provë për një periudhë 18-mujore. Gjatë kësaj periudhe, të tre kanë detyrimin të mos kryejnë vepra penale.
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