Tiranë 16°C · Pjesërisht vranët 10 Nëntor 2026
S&P 500 7,550 ▲2.35%
DOW 52,390 ▲2.15%
NASDAQ 25,253 ▲2.74%
NAFTA 85.04 ▼2.08%
ARI 4,102 ▼0.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
₿ CRYPTO
BTC $74,345 ▲ +0.07% ETH $2,099 ▼ -0.55% XRP $1.0867 ▼ -0.7% SOL $85.2900 ▼ -1.79%
S&P 500 7,550 ▲2.35 % DOW 52,390 ▲2.15 % NASDAQ 25,253 ▲2.74 % NAFTA 85.04 ▼2.08 % ARI 4,102 ▼0.32 % S&P 500 7,550 ▲2.35 % DOW 52,390 ▲2.15 % NASDAQ 25,253 ▲2.74 % NAFTA 85.04 ▼2.08 % ARI 4,102 ▼0.32 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
10 Nën 2026
Breaking
FOKUS – Nafta bie nën 90 dollarë për fuçi mes optimizmit për një marrëveshje SHBA-Iran Shisnin dekoderë me kanale pirate, Gjykata e Tiranës dënon me nga 9 muaj burg tre persona Shtyhet gjykimi ndaj Adnon Jasharit për vrasjen e Diana Kastratit, seanca e radhës më 23 dhjetor Flyers fitojnë 3-1 në Vancouver, Bunting dhe Konecny vendosin dhe Canucks pësojnë humbjen e gjashtë radhazi Pogradec, bie nga skela gjatë punës në një objekt, punëtori dëmtohet në kokë dhe transportohet drejt Tiranës
Menu
Kosova

Shtyhet gjykimi ndaj Adnon Jasharit për vrasjen e Diana Kastratit, seanca e radhës më 23 dhjetor

· 2 min lexim

Seanca gjyqësore në rastin ndaj Adnon Jasharit, i akuzuar për vrasjen e ish-bashkëshortes së tij, Diana Kastrati është shtyrë për 23 dhjetor, në orën 09:00.

Shtyrja erdhi pas kërkesës së avokatit mbrojtës, Haxhi Millaku i cili kërkoi kohë për t’u pajisur me shkresat e lëndës dhe për t’u njohur me dosjen e rastit.

Millaku tha se ndonëse autorizimin për mbrojtjen e Jasharit e kishte dorëzuar që në vitin 2011, gjatë procedurës paraprake nuk i ishte mundësuar qasja në dokumentacionin e rastit.

Ai theksoi se nuk ishte njoftuar për veprimet procedurale dhe se aktakuzën e kishte pranuar vetëm në gjykatë.

Sipas tij, ishte e papranueshme që për zhvillimin e gjykimit të informohej përmes mediave.

“Autorizimin e kam dorëzuar që në vitin 2011, por asnjëherë nuk më është mundësuar qasja në dokumentet dhe dosjen e kësaj çështjeje. Kërkoj që seanca të shtyhet dhe të më jepet kohë për t’u pajisur me shkresat e lëndës”, deklaroi Millaku.

Në anën tjetër, prokurorja Fatmire Cacaj tha se shkresat e lëndës i ishin dorëzuar që në prill të këtij viti avokates Ardita Berisha, e cila ishte caktuar më herët për mbrojtjen e të akuzuarit.

Ajo shtoi se Millaku kishte pasur mundësi të interesohej për dokumentacionin.

Pas dëgjimit të palëve, gjyqtarja Sulltane Hoti e aprovoi kërkesën e mbrojtjes, duke e caktuar seancën e radhës për 23 dhjetor, në orën 09:00. Po ashtu, ajo obligoi prokurorinë që t’ia dorëzojë mbrojtjes shkresat e lëndës.

Ndërkaq, në fillim të seancës, e cila u mbajt në mungesë të të akuzuarit, gjyqtarja lexoi deklaratën e njerkës së tij, Zyrafete Jashari.

Sipas deklaratës, ajo nuk ka informacione për vendndodhjen e Adnon Jasharit, pasi nuk mban komunikim me të.

Diana Kastrati u vra më 18 maj 2011 në Prishtinë, në moshën 27-vjeçare, teksa po shkonte në fakultet. Ajo u qëllua me armë zjarri nga ish-bashkëshorti i saj. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu