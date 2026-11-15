FOKUS – Nga 1 dhjetori Estonia mbyll plotësisht kufirin me Rusinëi
TALIN, 15 nëntor /ATSH – ANSA/ – Estonia ka njoftuar mbylljen e plotë të të gjitha pikave të kalimit kufitar me Rusinë duke filluar nga 1 dhjetori, pas parandalimit në momentet e fundit të një tentative për zjarrvënie në një fabrikë prodhimi dronësh.
Sipas autoriteteve estoneze, tentativa e sabotimit dyshohet se ishte organizuar nga Shërbimi i Inteligjencës Ushtarake Ruse (GRU).
Lajmin e bëri të ditur ministri i Jashtëm i Estonisë, Margus Tsahkna, përmes një postimi në platformën X, ku deklaroi se të gjitha pikat kufitare mes dy vendeve do të mbyllen nga data 1 dhjetor.
Vendimi vjen në një klimë tensionesh të shtuara mes Estonisë dhe Rusisë, ndërsa autoritetet estoneze kanë rritur vigjilencën ndaj kërcënimeve të mundshme të sigurisë dhe akteve të sabotimit.
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