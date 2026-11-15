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LIVE Bjellorusi-Shqipëri 0-0, Laçi humbet një rast të pastër

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LIVE Bjellorusi-Shqipëri 0-0, Laçi humbet një rast të pastër

2’ – Kuqezinjtë rrezikojnë menjëherë portën e bjellorusëve. Një goditje këndi e ekzekutuar nga Asllani nuk është kontrolluar si duhet nga portieri i kundërshtarëve dhe topi ka përfunduar në këmbët e Laçit, i cili në një pozicion të favorshëm nuk ka mundur të shënojë.

Ka nisur sfida mes Bjellorusisë dhe Shqipërisë, e fundit në Grupin C1 të Ligës së Kombeve.

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