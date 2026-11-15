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Sinjalizuesi i ushtrisë: drejtuesit injoruan paralajmërimet para sulmit vdekjeprurës në Kuvajt

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Sinjalizuesi i ushtrisë: drejtuesit injoruan paralajmërimet para sulmit vdekjeprurës në Kuvajt
Ushtarë amerikanë në Bagdad, Irak. (Foto: Ushtria amerikane / Wikimedia Commons)

Majori i ushtrisë amerikane Stephen Ramsbottom, i mbijetuar i sulmit vdekjeprurës të 1 marsit në Port Shuaiba të Kuvajtit, ka depozituar të premten, më 13 nëntor, një ankesë sinjalizuesi në Kongres, siç njofton CBS News. Ankesa, e dorëzuar komiteteve të Shërbimeve të Armatosura të Dhomës dhe Senatit dhe e siguruar nga CBS News, vjen pas një hetimi tetëmujor dhe pas një interviste ekskluzive të Ramsbottom për emisionin “60 Minutes” me Norah O’Donnell.

Sipas ankesës, drejtuesit e ushtrisë hodhën poshtë shqetësimet për fortifikimet e dobëta të postës komanduese në Port Shuaiba dhe nuk planifikuan siç duhet mbrojtjen kundër dronëve. Një dron iranian goditi postën në 24 orët e para të konfliktit dhe vrau gjashtë ushtarë amerikanë — sulmi më vdekjeprurës ndaj trupave amerikane në këtë luftë. Ankesa thotë gjithashtu se posta nuk kishte mjek, nuk kishte stacion fiks ndihme mjekësore dhe kishte vetëm një ambulancë.

Ramsbottom e pranon edhe përgjegjësinë e tij, duke thënë: “E ndiej se ky është një dështim taktik nga Ushtria, nga udhëheqja jonë dhe nga unë — deri në nivelin tim”. Ai shtoi: “Thjesht nuk e planifikuam mirë këtë, dhe kjo duhet të jetë një mësim që duhet ta mësojmë”.

Një ditë pas sulmit, sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth këmbënguli se trupat ishin të mbrojtura mirë dhe e përshkroi dronin si një që kishte depërtuar mes mbrojtjes. Një zëdhënës i Pentagonit refuzoi të komentojë mbi pretendimet e ankesës.

Senatori Richard Blumenthal, anëtari kryesor demokrat i Nënkomitetit të Përhershëm të Senatit për Hetimet, me letër të datës 13 nëntor i kërkoi Hegseth-it të paraqitet në një informim të klasifikuar dhe të dorëzojë të gjitha vlerësimet e mbrojtjes së forcave për Port Shuaiba. “Familjet e gjashtë ushtarakëve të rënë, të mbijetuarit e plagosur dhe populli amerikan meritojnë transparencë dhe llogaridhënie”, thuhet në kërkesën e tij.

Demokratët kanë sinjalizuar se do të hetojnë trajtimin e luftës me Iranin nga administrata kur të rimarrin të dyja dhomat e Kongresit vitin e ardhshëm.

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