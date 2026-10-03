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Ukraina

Fondi i përbashkët SHBA-Ukrainë vulos marrëveshjen e parë për mineralet kritike: rreth 30 milionë dollarë me BGV Group

· 2 min lexim
Foto arkiv: minierë e metaleve të rralla (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Fondi i përbashkët i investimeve SHBA–Ukrainë për Rindërtimin (URIF) ka vulosur marrëveshjen e tij të parë për mineralet kritike, krahas katër projekteve të reja të tjera, njofton Reuters duke cituar një zyrtar të lartë amerikan.

Fondi u krijua në kuadër të paktit për mineralet që dy vendet nënshkruan në prill të vitit të kaluar, pas shtytjes së presidentit amerikan Donald Trump, dhe fokusohet në pesë sektorë strategjikë: mineralet, mbrojtja, energjia dhe infrastruktura.

Marrëveshja e parë do të injektojë rreth 30 milionë dollarë në një “platformë të përbashkët investimi” me BGV Group, firmën e themeluar nga miliarderi ukrainas Hennadii Butkevych, bashkëpronar i zinxhirit më të madh ukrainas të supermarketeve ATB. Platforma do të fokusohet fillimisht në projekte minierash në fazë të hershme në Ukrainë, me synim depozitat e metaleve të rralla, uraniumit, beriliumit dhe zirkoniumit — të gjitha në listën amerikane të mineraleve kritike.

“Është absolutisht e domosdoshme për popullin ukrainas që po investojmë tani”, deklaroi Conor Coleman, kreu i investimeve në Korporatën Amerikane për Zhvillimin Financiar (DFC), në një intervistë, duke iu referuar dëmeve të vazhdueshme ndërsa Ukraina përballet me një dimër tjetër. Projektet e fondit arrijnë tani rreth 70 milionë dollarë dhe, sipas tij, tregojnë mbështetjen e Uashingtonit për Kievin.

Dy nga projektet e tjera synojnë rrjetet e energjisë dhe ngrohjes, pas rritjes së sulmeve ruse ndaj infrastrukturës. DFC sapo ka rënë dakord t’i japë hua rreth 100 milionë dollarë kompanisë më të madhe private ukrainase të energjisë, DTEK, për një sistem baterish që do të sigurojë energji rezervë për rreth 600,000 shtëpi ukrainase deri në dy orë, me “qasje në kapital nëse lindin dëme”.

Fondi do të marrë gjithashtu një pjesë në një platformë kogjenerimi për ngrohje dhe energji, me “qendra energjie” komunitare për të rikthyer energjinë dhe ngrohjen e dëmtuar nga lufta. Ndërkohë, fondi po kërkon edhe më shumë kapital për të zgjeruar investimet.

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