Google detyrohet të njoftojë se Gmail funksionon normalisht, zyrtarët amerikanë përjashtojnë sulmin kibernetik pas valës së ndërprerjeve
Pas raportimeve në rrjetet sociale për një ndërprerje të Gmail-it, Google njoftoi se shërbimi funksionon normalisht. Drejtori i Inteligjencës Kombëtare Jay Clayton tha se nuk ka shenja të një sulmi të koordinuar kibernetik pas valës së ndërprerjeve që goditi Apple, Microsoft dhe FAA-në.
Siç njofton TechCrunch, Google doli të martën me një postim në X për të bërë të ditur se Gmail-i funksionon normalisht. Kompania tha se nuk sheh prova të një ndërprerjeje të gjerë të shërbimit dhe u kujtoi përdoruesve se gjendjen në kohë reale mund ta kontrollojnë në panelin zyrtar të statusit të Google Workspace.
Shqetësimi kishte nisur nga një postim i Downdetector-it në X, në të njëjtën kohë kur Apple po përjetonte ndërprerje të verifikuara të shërbimeve të saj. Disa përdorues raportuan probleme me Gmail-in, ndërsa të tjerë thanë se gjithçka funksiononte normalisht. Siç vëren TechCrunch, Downdetector mbështetet në raportime të vetë përdoruesve dhe nuk është burim zyrtar për shtrirjen reale të ndërprerjeve.
Njoftimi i pazakontë i Google-it pasqyron ankthin në rritje për besueshmërinë e shërbimeve të mëdha teknologjike. Gjatë javës së fundit, Apple dhe Microsoft pësuan ndërprerje, një defekt në rrjetin e Administratës Federale të Aviacionit (FAA) çoi në ndalimin mbarëkombëtar të fluturimeve, ndërsa probleme raportuan edhe banka dhe kompani ajrore.
Drejtori i Inteligjencës Kombëtare, Jay Clayton, tha të martën në Fox Business se Shtetet e Bashkuara nuk po përballen me sulme të koordinuara kibernetike dhe se nuk ka shenja aktiviteti të sponsorizuar nga shtete. Sipas tij, rritja e problemeve lidhet me arnimet (patch) që bizneset po vendosin në sistemet e tyre në shkallë shumë më të madhe se më parë — edhe si efekt i modeleve të inteligjencës artificiale, që po zbulojnë dobësi të panjohura më parë — dhe disa sisteme nuk po rikthehen siç pritej.
Në të njëjtën linjë, sipas raportimit të Reuters, zyrtari më i lartë i sigurisë kombëtare, Markwayne Mullin, i tha CNBC-së se ndërprerjet e fundit teknologjike — te United Airlines, FAA, Microsoft dhe JPMorgan Chase — nuk lidhen me sulme kibernetike, por me sisteme të vjetruara që kanë nevojë për përditësim.
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