Forcat Ajrore: Rusia sulmoi Ukrainën me 176 dronë gjatë natës, mbrojtja kundërajrore neutralizoi 140
Rusia ka sulmuar Ukrainën gjatë natës kundër 23 tetorit me 176 dronë sulmues, siç njofton OstanniPodii duke cituar Komandën e Forcave Ajrore të Forcave të Armatosura të Ukrainës. Sulmi nisi në orën 18:00 të 22 tetorit dhe u krye me dronë Shahed — 92 prej tyre reaktivë — dronë Gerbera dhe dronë imitues Parodija, të lëshuar nga shtatë drejtime: Brjansk, Shatalovo, Orel, Kursk dhe Primorsko-Ahtarsk në Rusi, si dhe nga Donetsku dhe Krimea e pushtuar përkohësisht.
Sulmin ajror e përballuan aviacioni, trupat raketore kundërajrore, njësitë e luftës elektronike dhe të sistemeve pa pilot, si dhe grupet e lëvizshme të zjarrit të Forcave të Mbrojtjes së Ukrainës.
Sipas të dhënave paraprake, deri në orën 08:00 të mëngjesit mbrojtja kundërajrore kishte rrëzuar ose neutralizuar 140 dronë armiq, 68 prej tyre reaktivë. Në momentin e raportimit, edhe 10 dronë sulmues ndodheshin ende në hapësirën ajrore të Ukrainës dhe puna luftarake vazhdonte, me armikun që po sulmonte edhe Kievin me dronë.
Forcat Ajrore bënë të ditur se goditje të mjeteve ajrore ruse u regjistruan në 19 lokacione, ndërsa rrënojat e dronëve të rrëzuar ranë në 13 lokacione të tjera.
Vala e sulmeve ndaj Ukrainës perëndimore vuri në gatishmëri edhe Poloninë fqinje: siç njofton Pollar, Qendra Qeveritare e Sigurisë dërgoi pas orës 04:00 mesazhe paralajmëruese SMS për banorët e qarqeve të zgjedhura në voivodatët Podkarpackie dhe Lubelskie, ndërsa Komanda Operacionale e Forcave të Armatosura polake njoftoi aktivizimin e forcave dhe mjeteve të mbrojtjes kundërajrore, duke i cilësuar veprimet si parandaluese për mbrojtjen e hapësirës ajrore polake, sidomos pranë zonave të kërcënuara.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.