Edhe katër pjesëmarrës të pseudozgjedhjeve në Krime dyshohen për kolaboracionizëm
Organet ligjzbatuese ukrainase kanë njoftuar dyshimin për veprimtari kolaboracioniste ndaj edhe katër qytetarëve të Ukrainës, të cilët morën pjesë në zgjedhjet parlamentare ruse të organizuara në mënyrë të paligjshme në Krimenë e pushtuar përkohësisht, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar shërbimit të shtypit të Prokurorisë së Republikës Autonome të Krimesë dhe qytetit të Sevastopolit.
Sipas prokurorisë, të dyshuarit u regjistruan vullnetarisht si kandidatë për deputetë në Dumën Shtetërore të Rusisë nga partia pro-Kremlinit «Rusia e Bashkuar». Gjatë fushatës parazgjedhore ata bënë agjitacion publik dhe u bënë thirrje banorëve të gadishullit të merrnin pjesë në votimin e paligjshëm, ndërsa në shtator 2026 morën zyrtarisht statusin e «deputetëve» të organit legjislativ të shtetit agresor dhe nisën të ushtrojnë «kompetencat» e tyre.
Në këtë mënyrë, sipas prokurorisë, ata ndihmuan përhapjen e regjimit okupues në gadishullin ukrainas dhe integrimin e tij në fushën politike të shtetit agresor. Veprimet e «deputetëve» janë kualifikuar sipas pjesës 5 të nenit 111-1 të Kodit Penal të Ukrainës — veprimtari kolaboracioniste — dhe sanksioni i nenit parashikon deri në 10 vjet burg.
Një burim në organet ligjzbatuese i tha Ukrinform-it se bëhet fjalë për Yanina Pavlenko, Yuriy Nesterenko, Tetyana Lobach dhe Leonid Babashov. Prokuroria shtoi se të katërt janë tashmë nën sanksione ukrainase dhe ndërkombëtare për bashkëpunim me armikun që nga fillimi i okupimit të Krimesë. Më parë, dyshimi për veprimtari kolaboracioniste u ishte njoftuar edhe 15 pjesëmarrësve të tjerë të zgjedhjeve të paligjshme të shtatorit në Krime.
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