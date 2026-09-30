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Konflikti SHBA - Iran

Forcat e Jemenit kryen 414 sulme precize ndaj pozicioneve Huthi në 24 orë — përshkallëzohet lufta në tokë

Zëdhënësi i ushtrisë jemenite, Majid al-Nuzaili, njoftoi bilancin e 24 orëve të fundit, ndërsa Huthi-t vazhdojnë përparimin drejt Marib-it dhe mbajnë kontrollin e Bab al-Mandebit.

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Avion luftarak në fluturim. Forcat qeveritare të Jemenit kryen 414 sulme precize ndaj pozicioneve Huthi gjatë 24 orëve të fundit. (Foto ilustruese: Ushtria Amerikane / Wikimedia Commons, domen publik)

Forcat qeveritare të Jemenit kanë kryer 414 sulme precize ndaj pozicioneve të Huthi-t gjatë 24 orëve të fundit, siç njofton Al Jazeera në liveblog-un e saj të luftës, duke cituar zëdhënësin e forcave të armatosura jemenite, Majid al-Nuzaili.

Bilanci i madh i sulmeve shënon një përshkallëzim të dukshëm të luftës në tokë, që vjen pas një jave përplasjesh të ashpra për kontrollin e Ngushticës Bab al-Mandeb dhe vijës bregdetare të Detit të Kuq, ku Huthi-t, të mbështetur nga Irani, kanë marrë kontrollin e zonave strategjike.

Pavarësisht sulmeve, grupi Huthi ka deklaruar se po i shmang goditjet dhe po përparon drejt Marib-it, ndërsa Arabia Saudite ka kryer qindra sulme ajrore ndaj pozicioneve të Huthi-t në të njëjtën periudhë.

Luftimet në Jemen kanë shkaktuar tashmë, sipas Kombeve të Bashkuara, zhvendosjen e 125.000 njerëzve, ndërsa ndihmat humanitare janë në nivele kritike.

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