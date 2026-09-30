🌤️
Tiranë 15°C · Kryesisht kthjellët 30 Shtator 2026
S&P 500 7,671 ▼0.17%
DOW 51,350 ▼0.26%
NASDAQ 26,798 ▼0.09%
NAFTA 89.69 ▲0.35%
ARI 4,202 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
₿ CRYPTO
BTC $83,444 ▲ +0.6% ETH $2,674 ▲ +0.42% XRP $1.4982 ▲ +1.76% SOL $119.5300 ▲ +2.29%
S&P 500 7,671 ▼0.17 % DOW 51,350 ▼0.26 % NASDAQ 26,798 ▼0.09 % NAFTA 89.69 ▲0.35 % ARI 4,202 ▲0.54 % S&P 500 7,671 ▼0.17 % DOW 51,350 ▼0.26 % NASDAQ 26,798 ▼0.09 % NAFTA 89.69 ▲0.35 % ARI 4,202 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
30 Sht 2026
Breaking
Pene alla vodka — makaronat kremoze italiane me salcë domatesh, hudhër dhe pana Premiera e «Verity» në Nju Jork: Anne Hathaway dhe Dakota Johnson shkëlqejnë në tapetin e kuq para daljes së filmit më 2 tetor Sulme ruse me raketa godasin Kievin gjatë natës: ndërprerje energjie në pjesë të kryeqytetit, të paktën një i plagosur Trump refuzon rregullimin federal të inteligjencës artificiale: mbështet vetë-rregullimin e industrisë Forcat e Jemenit kryen 414 sulme precize ndaj pozicioneve Huthi në 24 orë — përshkallëzohet lufta në tokë
Menu
Amerika

Gjykata e Lartë lejon administratën Trump të rifillojë dëbimet e migrantëve në vende të treta

Vendimi i marrë të martën (29 shtator 2026) pezullon urdhrin e gjyqtarit federal në Boston që e kishte shpallur politikën të paligjshme; tre gjyqtaret liberale votuan kundër, ndërsa argumentet përfundimtare do të zhvillohen në dhjetor.

· 2 min lexim

Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara vendosi të martën (29 shtator 2026) t’i lejojë administratës së presidentit Donald Trump të rifillojë dëbimet e migrantëve në vende të treta — pra në vende të ndryshme nga vendi i origjinës së tyre — pa u dhënë atyre mundësinë të dëshmojnë për dëmet që mund të përballojnë atje.

Vendimi erdhi pasi gjyqtarët pranuan kërkesën emergjente të Departamentit të Drejtësisë për të pezulluar vendimin e gjyqtarit federal Brian Murphy në Boston, i cili e kishte shpallur politikën të paligjshme. Gjykata pranoi gjithashtu të dëgjojë argumentet përfundimtare në këtë çështje në dhjetor, siç njofton Reuters.

Është hera e tretë që Gjykata e Lartë mbështet administratën në këtë çështje. Tre gjyqtaret liberale — Sonia Sotomayor, Elena Kagan dhe Ketanji Brown Jackson — votuan kundër.

Sipas të dhënave, më shumë se 25,000 migrantë janë dëbuar në 29 vende sipas kësaj politike, shumica në Meksikë, por edhe në Sudanin e Jugut, Ugandë, Guinenë Ekuatoriale, Liberi dhe Republikën e Afrikës Qendrore.

Prokurori i përgjithshëm i SHBA-së, D. John Sauer, e përshkroi politikën si “një mjet thelbësor” për dëbimin e të huajve, përfshirë kriminelë, vendet e origjinës të të cilëve refuzojnë t’i pranojnë. Sipas tij, vonesat gjyqësore detyruan anulimin e një fluturimi me 70 kriminelë.

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Lauren Bis, deklaroi: “Vendimi i sotëm i Gjykatës së Lartë pohon edhe një herë ligjshmërinë e agjendës së sigurisë kombëtare të Presidentit.” Avokatët e migrantëve, nga ana tjetër, thonë se politika po përdoret kundër banorëve afatgjatë të SHBA-së, shumë prej tyre pa precedentë penalë, duke shkaktuar “dëme të rënda dhe të pakthyeshme”. Më shumë se dymbëdhjetë ekspertë të OKB-së për të drejtat e njeriut kanë kërkuar ndalimin e kësaj praktike.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu