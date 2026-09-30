Gjykata e Lartë lejon administratën Trump të rifillojë dëbimet e migrantëve në vende të treta
Vendimi i marrë të martën (29 shtator 2026) pezullon urdhrin e gjyqtarit federal në Boston që e kishte shpallur politikën të paligjshme; tre gjyqtaret liberale votuan kundër, ndërsa argumentet përfundimtare do të zhvillohen në dhjetor.
Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara vendosi të martën (29 shtator 2026) t’i lejojë administratës së presidentit Donald Trump të rifillojë dëbimet e migrantëve në vende të treta — pra në vende të ndryshme nga vendi i origjinës së tyre — pa u dhënë atyre mundësinë të dëshmojnë për dëmet që mund të përballojnë atje.
Vendimi erdhi pasi gjyqtarët pranuan kërkesën emergjente të Departamentit të Drejtësisë për të pezulluar vendimin e gjyqtarit federal Brian Murphy në Boston, i cili e kishte shpallur politikën të paligjshme. Gjykata pranoi gjithashtu të dëgjojë argumentet përfundimtare në këtë çështje në dhjetor, siç njofton Reuters.
Është hera e tretë që Gjykata e Lartë mbështet administratën në këtë çështje. Tre gjyqtaret liberale — Sonia Sotomayor, Elena Kagan dhe Ketanji Brown Jackson — votuan kundër.
Sipas të dhënave, më shumë se 25,000 migrantë janë dëbuar në 29 vende sipas kësaj politike, shumica në Meksikë, por edhe në Sudanin e Jugut, Ugandë, Guinenë Ekuatoriale, Liberi dhe Republikën e Afrikës Qendrore.
Prokurori i përgjithshëm i SHBA-së, D. John Sauer, e përshkroi politikën si “një mjet thelbësor” për dëbimin e të huajve, përfshirë kriminelë, vendet e origjinës të të cilëve refuzojnë t’i pranojnë. Sipas tij, vonesat gjyqësore detyruan anulimin e një fluturimi me 70 kriminelë.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Lauren Bis, deklaroi: “Vendimi i sotëm i Gjykatës së Lartë pohon edhe një herë ligjshmërinë e agjendës së sigurisë kombëtare të Presidentit.” Avokatët e migrantëve, nga ana tjetër, thonë se politika po përdoret kundër banorëve afatgjatë të SHBA-së, shumë prej tyre pa precedentë penalë, duke shkaktuar “dëme të rënda dhe të pakthyeshme”. Më shumë se dymbëdhjetë ekspertë të OKB-së për të drejtat e njeriut kanë kërkuar ndalimin e kësaj praktike.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.