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30 Sht 2026
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Amerika

Trump zbulon sot planin 200 miliardë dollarësh të Koresë së Jugut në SHBA: 54 miliardë për projektin Alaska LNG

Trancha e parë e projekteve sipas marrëveshjes tregtare SHBA–Kore e Jugut pritet të shpallet në Zyrën Ovale; projekti Alaska LNG është ndër kryesoret e paketës.

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Gazsjellësi Trans-Alaska. Foto: Luca Galuzzi / Wikimedia Commons

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, pritet të zbulojë të mërkurën (30 shtator 2026) në Zyrën Ovale planin e Koresë së Jugut për të investuar rreth 200 miliardë dollarë në Shtetet e Bashkuara, duke përfshirë 54 miliardë dollarë për projektin e gazit natyror të lëngëzuar nga Alaska (Alaska LNG), sipas burimeve të Bloomberg.

Paketa është trancha e parë e projekteve sipas marrëveshjes tregtare SHBA–Kore e Jugut të vitit të kaluar, e cila parashikonte 350 miliardë dollarë investime — 150 miliardë për ndërtimin e anijeve dhe 200 miliardë për industri të tjera strategjike — dhe uli tarifat amerikane për mallrat koreane në 15%.

Projekti Alaska LNG parashikon transportimin e gazit nga Slope e Veriut përmes një gazsjellësi rreth 800 milje deri te terminali i lëngëzimit dhe eksportit në Nikiski, kryesisht për blerës aziatikë. Projekti zhvillohet nga kompania private Glenfarne Group dhe ka marrëveshje paraprake me importuesit, por ende nuk ka marrë vendimin final të investimit.

Projekti gëzon mbështetjen e senatorit republikan Dan Sullivan, i cili ndodhet në një garë të ngushtë për rizgjedhje. Në ceremoni pritet të marrin pjesë Sullivan, kongresisti Nick Begich, guvernatori i Alaskës Mike Dunleavy, sekretari i Tregtisë Howard Lutnick dhe ai i Brendshëm Doug Burgum.

Paketa përfshin edhe tetë reaktorë bërthamorë, një investim të mundshëm në Westinghouse Electric dhe një kompleks energjetik 6.3 gigavat me gaz natyror në Encinal, Teksas — me vlerë rreth 22 miliardë dollarë — për qendrat e të dhënave dhe prodhimin e çipave.

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