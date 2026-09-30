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Ukraina

Sulme ruse me raketa godasin Kievin gjatë natës: ndërprerje energjie në pjesë të kryeqytetit, të paktën një i plagosur

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Kievi natën — monumenti Nënë-Atdheu dhe ura Paton mbi Dnjepr. (Foto: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0, autori: Haidamac)

Rusia goditi Kievin me raketa balistike gjatë natës së 29–30 shtatorit, duke shkaktuar ndërprerje të furnizimit me energji elektrike në disa pjesë të kryeqytetit ukrainas dhe duke plagosur të paktën një person, njoftuan zyrtarët ukrainas mëngjesin e sotëm.

Sipas administratës ushtarake të Kievit, e cila njoftoi në kanalin e saj në Telegram, të paktën një person është plagosur si pasojë e sulmeve me raketa, siç njofton Sweden Herald — media suedeze që boton raportimet e agjencisë TT News Agency. Sulmet me raketa kanë ndërprerë furnizimin me energji elektrike në disa pjesë të qytetit, raporton gazeta.

Gazetarët e The Kyiv Independent që raportojnë nga terreni thanë se shpërthimet e raketave balistike tronditën kryeqytetin ukrainas gjatë natës së 30 shtatorit dhe ndërprenë energjinë elektrike në disa zona të qytetit.

Kjo shënon natën e radhës me radhë që Rusia sulmon kryeqytetin ukrainas, raporton më tej gazeta, duke sinjalizuar një intensifikim të vazhdueshëm të bombardimeve ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera të Ukrainës në pritje të muajve të dimrit.

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