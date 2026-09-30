Hegseth planifikon shkurtimin me 20% të gjeneralëve dhe admiralëve amerikanë: “më pak gjeneralë, më shumë ushtarë”
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, do të zbulojë të mërkurën planin për të shkurtuar me 20% pozicionet e rezervuara për gjeneralë dhe admiralë në forcat e armatosura të SHBA-së, sipas zyrtarëve të Pentagonit që folën nën kushtin e anonimatit, siç njofton USA Today.
Reduktimi i ri dyfishon shkurtimin 10% të pozicioneve për gjeneralë dhe oficerë flamujsh të njoftuar vitin e kaluar. Hegseth e ka përshkruar përpjekjen me sloganin “më pak gjeneralë, më shumë ushtarë” (“less generals, more GIs”), ndërsa në një video të postuar në rrjetet sociale në maj 2025 ka thënë se nuk bëhet fjalë për “një ushtrim shfarosjeje për të ndëshkuar oficerët e lartë”, por për “reduktime të kujdesshme në gradat e gjeneralëve dhe oficerëve flamujsh”.
Sipas zyrtarëve, shërbimet ushtarake kanë marrë udhëzim që t’i përfundojnë shkurtimet e reja deri më 1 janar 2027, ndërsa Fox News ishte e para që raportoi planet. Sipas Shërbimit të Kërkimit të Kongresit (CRS), ushtria amerikane kishte 809 gjeneralë dhe oficerë flamujsh në detyrë aktive më 30 shtator 2023 — 48 më pak se maksimumi i autorizuar me ligj, dhe numri i drejtuesve të lartë ushtarakë si pjesë e forcës totale është rritur ndjeshëm gjatë gjashtë dekadave të fundit.
Kritikët, mes tyre edhe vetë Hegseth, argumentojnë se rritja pasqyron fryrje administrative dhe shpërdorim, ndërsa të tjerë e konsiderojnë numrin të përshtatshëm për një ushtri moderne që funksionon shumë ndryshe nga ajo e 60 viteve më parë. Hegseth do ta shpallë planin publikisht në një fjalim para ushtarëve në bazën e Marine Corps në Quantico, Virxhinia — një fjalim që Pentagoni e ka paraqitur si “State of the Force” (“Gjendja e Forcës”), ku ai do të shpalosë prioritetet për vitin e ardhshëm, sipas USA Today.
Adresa vjen saktësisht një vit pasi Hegseth thirri rreth 800 gjeneralë dhe admiralë nga mbarë bota në Quantico për një fjalim ku deklaroi se ishte “e papranueshme të shikoje gjeneralë dhe admiralë të shëndoshë në korridoret e Pentagonit”. Këtë vit, ndryshe, publiku i fjalimit do të jetë trupa të zakonshëm e jo elita ushtarake.
Në të njëjtën ditë, më 29 shtator, Hegseth urdhëroi gjithashtu akademitë ushtarake të ndalonin menjëherë praktikën e emërimit të akademikëve civilë në poste me tenure — statusin e përhershëm të punësimit që synon të garantojë lirinë akademike. “Për të garantuar që institucionet tona arsimore të mbeten të përqendruara fort në misionin e luftimit, duhet të trajtojmë mekanizmat strukturorë që kanë lejuar normat akademike civile të zbehin përqendrimin tonë në efektivitetin luftarak”, shkroi ai në një memo drejtuar akademive.
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